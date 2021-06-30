Путин рассказал, почему он для прививки от коронавируса выбрал вакцину "Спутник V"

Президент пояснил, что выбрал ту же прививку, которую используют в армии. Фото: Диана Иванова

30 июня Владимир Путин проводит свою 18-ю прямую линию. Президента спросили, какую прививку он выбрал и почему нет видео с вакцинации.

- Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать ей конкурентных преимуществ. Не думаю, что важно делать видео. А если бы делали не в руку, тоже надо было бы показать? - пошутил Путин.

Президент добавил, что вряд ли бы стал обманывать кого-то с прививкой.

- Надеюсь, что граждане понимают: если сказал, что привился, то так оно и есть, - добавил политик.

Но в конце ответа президент все же раскрыл, какую вакцину выбрал.

- Я исходил и того, что мне надо быть защищенным как можно дольше — привился "Спутником V". После первого укола ничего не чувствовал. Часа через четыре появилась чувствительность в месте укола. После второго ночью померил температуру — 37,2 градуса было, а утром уже 36,6. Дней 20 прошло — у меня взяли для анализа кровь, был высокий уровень защиты, - рассказал Путин.

30 июня Владимир Путин проводит свою 18-ю прямую линию. Президента спросили, какую прививку он выбрал и почему нет видео с вакцинации. Фото: REUTERS

- Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются Спутником V, а я все-таки верховный главнокомандующий, — сказал президент на прямой линии.

Политик обратил внимание, что даже, если заболеваешь после прививки, то болезнь проходит гораздо легче.

- Мои близкие люди вакцинировались. Увы, заболели, но все уже прошло. Даже не лечились чем-то особенным люди из моего ближайшего окружения. Вакцинация имеет смысл, - заключил Путин.

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