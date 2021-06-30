Путин: Налог на голову надо ввести, тем, кто распространяет такие слухи

Президент ответил на вопрос, будет ли в России налог на скот. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

30 июня 2021 Владимир Путин провел свою 18-ю прямую линию. Президента спросили, будет ли в России налог на скот.

- Налог на голову надо ввести тем, кто распространяет такие слухи. Нет, никто такие налоги вводить не будут, - ясно ответил Путин.

Еще овцевод из Ингушетии Израил Мурзабеков спросил, может ли он получить дополнительную землю для своей селекционной работы.

- На Северном Кавказе земля дорогого стоит. Но раз человек занимается селекционным овцеводством… Это чрезвычайно важная работа, - заметил президент.

Политик пообещал переговорить с главой республики на этот счет.

- По куриному мясу мы решили проблемы, но яйца завозим до сих пор, чтобы выращивать курицу. Нужно иметь свое первичное яйцо. Это же касается крупного рогатого скота, овцеводства, - рассказал Путин.

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