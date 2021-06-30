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Политика30 июня 2021 13:28

Путин: цены растут из-за инфляции и мировых рынков

Президент объяснил рост стоимости стройматериалов после жалобы жительницы Подмосковья
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
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Президент объяснил рост стоимости стройматериалов после жалобы жительницы Подмосковья

Президент объяснил рост стоимости стройматериалов после жалобы жительницы Подмосковья

Фото: REUTERS

На прямую линию обратилась жительница Троицка Светлана. Она пожаловалась президенту, что сильно растут цены на стройматериалы. И для её семьи этот рост делает ремонт накладным и даже неподъемным.

У этого явления есть две причины, отметил президент:

- Инфляция поднялась, была запланирована около 4%, но сейчас без малого 6%, - констатировал президент. И отметил, что перед Центробанком стоит задача её подавления. - Поэтому ЦБ приподнял и ключевую ставку. Рассчитываю, что инфляция вернётся в целевые показатели. В этом году вряд ли, но хотя бы 5% сможем добраться. И будем дальше держать планку на снижение.

Кроме того, по его словам, сваю роль играет и мировой рынок:

- Вот выросли цены на на мировых рынках, и наши производители потащили все заграницу. Это касается не только металла, но и сахара, и других товаров, - заявил Путин. - И от этого дорожает всё, что с этим связано. Сейчас мы принимаем меры, чтобы сдераживать цены в стране. Мы знаем, и делаем все, чтобы цена была стабильной.

Напомнил глава государства и свои слова на съезде Единой России о подоходном налоге при продаже квартиры:

- Я говорил о том, чтобы если человек продает квартиру и потом покупает в течение года, он не должен платить подоходный налог. Это касается всех, кто собирается улучшить свои жилищные условия.

Путин: Стоит задача подавления инфляции

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