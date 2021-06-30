Путин: мошенники, наживающиеся на пенсионерах, — настоящие подонки

Преступников, обманывающих доверчивых пенсионеров, президент Путин охарактеризовал кратко: "Это подонки!". Фото: Shutterstock

А ведущая Наиля Аскер-заде напомнила о трагедии с ветераном Великой Отечественной войны Василием Прониным, который сидел рядом с президентом на параде Победы. У него мошенники выманили 400 тысяч рублей. Таких преступников, Путин охарактеризовал коротко:

- Это подонки, люди, которые совершают такие преступления, - заявил президент и констатировал, что число таких мошенничеств стало больше. - К сожалению рост такого рода преступлений — значительный. Если в борьбе с тяжелыми, общеопасными преступлениями мы видим их снижение и достаточно неплохое, то в этой сфере (телефонное мошенничество — ред.) рост 25%.

Президент России Владимир Путин во время телепередачи "Прямая линия". Фото: REUTERS

Это связано сразу с рядом причин, отмечает президент:

- Первое — незаконный оборот персональных данных. В этом направлении государство должно работать жестче. Тут и борьба с фишинговыми сайтами. Их надо закрывать. Если раньше у ЦБ на это уходило около трех месяцев, то теперь это делают за три дня. Нужно и усилить контроль за коммерческими банками, которые обращаются с данными россиян.

В то же время, Путин заметил, что и самим россиянам нужно быть внимательнее:

- Мошенники работают в системе социального инжиниринга. Граждане должны иметь это в виду.

Хотя главное — это согласованная работа различных ведомств. Есть вопросы, которые лежат на стыке компетенции правоохранителей и Центрального банка.

- С одной стороны ЦБ должны обеспечить тайну вкладов. С другой стороны правоохранители должны на ранних стадия мошенничества, вмешиваться в этот процесс и предотвращать его. Сейчас они могут вмешиваться только по решению суда. Но ЦБ тоже может инициативно обращаться в органы. Так что можно это делать через него. Наладить этот процесс можно легко и быстро. Надо идти по этому пути.

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