Путин рассказал, как решат проблему грязной водопроводной воды

30 июня на прямой линии Владимира Путина спросили, как быть жителям Пскова, где даже новые трубы за несколько лет забиваются осадком из-за грязной воды. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

30 июня на прямой линии Владимира Путина спросили, как быть жителям Пскова, где даже новые трубы за несколько лет забиваются осадком из-за грязной воды. Жителям новых домов приходится за свой счет оплачивать прочистку труб горячей воды. Необходима станция водоподготовки, а на нее денег у властей нет.

- Мы на инфраструктурные проекты выделили 500 млрд. рублей. 150 млрд. дополнительно пойдет на ремонт ЖКХ из Фонда национального благосостояния. Еще 150 млрд. будут получены благодаря инфраструктурным ценным бумагам, выпущенным госкомпанией Дом.рф, - рассказал Путин.

Дальше президент объяснил, как можно помочь конкретно Пскову.

- Люди не могут жить в таких условиях. Я дам поручение правительству, Минстрою, Хуснуллину (Марат хуснуллин, вице-премьер — Ред.), свяжемся с губернатором. Они вместе все продумают, найдут источник финансов для решения вашей проблемы, - пообещал Путин.

Президент объяснил, в чем главная причина появления грязной водопроводной воды.

- Местные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов. Реальные доходы из-за пандемии упали. Рост тарифов сдерживают — накапливается недофинансирование отрасли, отсюда несвоевременный ремонт. Бизнес не хочет инвестировать в ЖКХ. Именно поэтому на коммуналку мы отдельно выделили деньги, - объяснил глава страны.

В конце Путин заметил, что регионам «нужно только своевременно готовить предложения, выходить с ними на правительство и защищать их».

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