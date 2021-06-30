Андрей Туманов: Почему у нас картошка дороже бананов? Потому что редиску везём из Израиля

Андрей Туманов: "Если раньше мы сильны были наукой, сильны были селекционерами, испытателями сортов, теперь это все, знаете… где". Фото: Евгения ГУСЕВА

- Андрей, вы, может, слышали, что Владимиру Путину задали вопрос, почему картошка у нас дороже бананов? Да и с овощами и фруктами никак не наладится? Я не знаю, вы смотрите или не смотрите?

- Кусочками смотрел. Да, все ясно.

В принципе, там, где быстрая и нормальная технологическая цепочка по тем же овощам и фруктам, там все нормально. Например, Израиль, где все четко построено, где в кибуцах производят овощи и фрукты, где даже редиска выращивается, а потом продается в Москве.

- Ну, что это значит?

- Это значит, что нормально все выстроено, правительство помогает.

У нас этого нет, к сожалению. У нас большинство овощей и фруктов экспортируется.

- Что нужно? Что значит «не выстроена» цепочка? У нас есть и вице-премьер, есть министр, которые отвечают за село, по всей стране в регионах имеются министерства сельского хозяйства, практически везде. Что нужно еще? Что?

- Ну, у нас есть все, кроме реальной поддержки сельскому хозяйству. Лизинги, всевозможные программы... Это, скорее, формальное. Потому что до реального дела это не доходит.

В принципе, я вот смотрел все программы по этим направлениям - это затыкание каких-то отдельных дыр: сегодня «ударим» по садоводству, завтра - по зерну.

Как известно, сельское хозяйство базируется на трех китах – наука, логистика и рабочие ресурсы.

А у нас, извините, наука загнана. То есть, если раньше мы сильны были наукой, сильны были селекционерами, испытателями сортов, теперь это все, знаете… где.

Теперь у нас китайцы являются основным экспортером, основным продавцом на мировом рынке даже облепихи. Облепихового сырья, которое всегда было наше.

- То есть, у нас теперь не только импортная клюква, но и - облепиха.

- И все предлагаемая на мировом рынке облепиховое сырье – китайское.

Буквально, лет пятнадцать назад китайцы объявили программу по облепихе. Они все у нас забрали, все, что было.

Я с ними работал... Так вот - они забирали все саженцы, специалистов, все. У них была программа. И им надо обсадить все облепихой и продавать ее.

Вот теперь мы остались ни с чем, без рынка, а продают облепиху китайцы. Вот и все. Сейчас будет наступление по другим культурам.

В принципе, чем мы гордимся – то же зерно, это такая пиррова победа, потому что, в основном, вот эти миллиарды тонн зерна, - они идут не за счет экологии, не за счет каких-то современных агротехнологий, а в основном - а счет почвенного покрова. То есть…

- За счет площадей.

- За счет площадей и за счет того, что почвенный покров, фактически, у нас выжимается. То есть, туда не добавляется органика. Где-то - только около 5% от необходимого.

И сейчас вот это выжимается и идет на экспорт. И этим гордится наша страна.

Вот как-то так. Я немного путано говорил.

- То есть, нам что теперь? Просто опустить руки? Сдаться? Или - как?

- Сдаться мы не можем, потому что Россия, по сути - аграрная страна.

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