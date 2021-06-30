Путин о неудачах наших хоккеистов и футболистов: «Не надо посыпать голову пеплом»

Вопрос спорта так же был затронут в рамках прямой линии президента Фото: REUTERS

- Уважаемые Владимир Владимирович, сборная по футболу не вышла из группы. До этого сборная по хоккею тоже все проиграла. Разве такое должно происходить в стране с населением 146 миллионов человек. Это позор. – Возмущается Светлана Токарева из Липецка.

- Спорт есть спорт. И тут бывает всякое. Я хоть и являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо, специалистом по хоккею и футболу себя не считаю, есть профессионалы, - ответил президент. - Тут надо с людьми, которые отвечали за работу сборных, обсудить что было сделано, может какие-то кадровые перестановки осуществить. Не посыпать голову пеплом, а работать и двигаться дальше. Потенциал у нас хороший.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года: онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии с президентом России (подробности)

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

Публикуем стенограмму прямой линии с президентом (подробности)

Все о прямой линии