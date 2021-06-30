Президент рассказал о новом законе, защищающем должников: «Банк не имеет права снимать деньги»

Президент рассказал о новом законе, защищающем должников Фото: Shutterstock

В среду, 30 июня, прошла «Прямая линия» главы государства. Одно из обращений звучало так: «Одна воспитываю ребенка. Работаю уборщицей. Получаю 12 700 рублей в месяц. Но банк снимает почти все в счет долга. Остается 1500 рублей. Прожить на эти деньги невозможно».

Президент Владимир Путин ответил: «Что касается кредитов. Решение состоялось вчера. Был принят закон, по которому нельзя ниже определенного предела снимать деньги, в том числе по кредитам. Это элемент защиты, которым воспользуются люди. Банк не имеет права снимать деньги в счет этих кредитов, если у человека остается сумма меньше прожиточного минимума».

Поясняем, что имел в виду глава государства.

29 июня 2021 года он подписал закон, который вносит поправки в закон об исполнительном производстве. Депутаты внесли документ еще в феврале этого года. Он должен решить проблему миллионов горе-должников, по которым уже приняты судебные решения о взысканиях. То есть, речь идет не о любых заемщиках, а только тех, кто уже просрочил платежи – банкам или другим структурам, в том числе государственным.

Сейчас взыскание происходит в два этапа. На первом распродают имущество должников (все, за исключением единственной квартиры, находящейся в собственности). А если этой суммы не хватает, чтобы покрыть долг, приставы включают «счетчик». То есть с каждого дохода, поступающего на счет человека, списывают определенную сумму в пользу государства или кредитора. Зачастую забирают весь доход. Инициаторов законопроекта смущало то, что отбирать последнюю квартиру у граждан нельзя, а вот лишать последнего дохода – можно. Это и захотели исправить.

В среду, 30 июня, прошла «Прямая линия» главы государства. Фото: REUTERS

- На практике может возникать ситуация, когда взыскание долга может оставить человека без финансовых средств для жизнеобеспечения, - говорилось в пояснительной записке.

Президент инициативу поддержал. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2022 года. В нем прописан алгоритм действий должников. Вот что они должны сделать, чтобы снять с себя непосильное бремя:

1. Обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство;

2. Написать заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России при обращении взыскания на его доходы;

3. Указать реквизиты банковского счета, на котором нужно сохранить ежемесячный минимальный доход.

В этом случае банк или иная кредитная организация будут взыскивать только излишки – ту сумму, которая превышает прожиточный минимум.

Правда, есть одно ограничение. Новый закон не будет применяться в отношении тех, с кого взыскивают алименты, а также по делам, связанным с возмещением вреда, причиненного здоровью, и ущерба, причиненного преступлением. Поначалу в список исключений хотели внести должников за услуги ЖКХ, а также по налогам и штрафам. Но депутаты решили, что им тоже нужно сохранить хотя бы минимум.

Напомним, недавно Федеральная служба судебных приставов сообщала, что у россиян накопилось просроченных долгов к банкам на сумму почти два триллиона рублей. И еще примерно такую же суммы должны взыскать по другим категориям должников.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года: онлайн-трансляция

Сайт kp.ru вел онлайн-трансляцию прямой линии с президентом России (подробности)

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

Публикуем стенограмму прямой линии с президентом (подробности)

Все о прямой линии