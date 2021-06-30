Журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение к Филиппу Киркорову от лица украинцев: «Здесь тебя не ждут»

Гордон не сдержался. Он записал десятиминутное видеообращение к Филиппу Бедросовичу в центре Киева

Тележурналист Дмитрий Гордон, который несознательно генерирует мемы чуть ли не каждую неделю, иногда все же срывается на серьезные поступки. Было время, когда он бросал вызов и посвящал песни Владимиру Соловьеву.

Теперь переключился на Филиппа Киркорова. Несколько дней назад Минкульт Украины сообщил, что российского артиста вычеркнули из черного списка СБУ — перечня граждан, которым запрещен въезд в страну.

И тут Гордон не сдержался.

Он записал десятиминутное видеообращение к Филиппу Бедросовичу в центре Киева и вспомнил, как они раньше дружили. Как общались по телефону, как Киркоров приезжал на праздник одного из СМИ Гордона, несмотря на загруженный график, как журналист любил переслушивать хиты поп-певца. Но основной посыл ролика был другим — Дмитрий от всей страны заверил Филиппа, что на Украине его не ждут. И выразил позицию в фирменной, виртуозно аллегорической форме.

- Я хочу объяснить тебе простыми человеческими словами, почему украинцы не хотят, чтобы ты приезжал, - заявил Гордон. - Представь себе, что есть два брата, у которых есть две квартиры на одной лестничной клетке. У одного — три комнаты, у другого — пять комнат. Вдруг брат, который жил в пятикомнатной квартире, решил, что ему нужна часть трёхкомнатной. Он был сильнее, поэтому пришел к слабому брату, забрал одну комнату, а потом забрал и кухню, при этом сказал: «Скажи спасибо, что не увел у тебя жену». Вот, что произошло между Россией и Украиной. А теперь скажи — как семья брата из трехкомнатной квартиры должна относиться к семье брата из пятикомнатной? Не пускать на порог своего дома. Я не имею ничего против того, что ты ходишь в футболке президента России и восхищаешься им. Это твое право.

Затем Гордон углубился в юридические тонкости и отказал Киркорову в праве посещать его страну.

- Я осуждаю тебя за то, что ты постоянно ездишь в Крым, - подчеркнул журналист. - Незаконно с точки зрения Украины. Если ты хочешь приехать сюда, а с Крымом в твоей жизни многое связано, ты должен заезжать в Крым через украинскую территорию с соответствующим оформлением документов на границе и таможне. Нарушая это правило, ты преднамеренно нарушаешь украинское законодательство. Я видел, как ты говорил «Крым — мое любимое место в России». Не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут.

Раз уж ты имеешь звание народного артиста Украины, должно оно тебя к чему-то обязывать? Ты большой артист и прекрасный исполнитель, мы будем рады видеть тебя, если ты скажешь, что все твои предыдущие заявления о Крыме остались в прошлом. И попросишь прощения у украинцев за то, что не сразу это понял.

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