Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Губернатор Приморья: Во время "Прямой линии" мне позвонил министр просвещения. В Воздвиженке построим новую школу"

Олег Кожемяко
Фото: Евгения ГУСЕВА
- Олег Николаевич, пока шла «Прямая линия», периодически возникала тема Владивостока. Говорилось, например, о приморской - практически, беспроцентной - супер-ипотеке. А до этого показали школу в Воздвиженке, где стена упала... Удалось ли вам уже связаться с этим поселком, где ребятишек показали на фоне аварийной школы?
- Да я был там вчера. Этот поселок - бывший военный, мы только его принимаем сейчас. Вот. Поэтому там множество проблем: и канализации нет, и водопровод толком не работает. Дома все - тоже, считай, аварийные, лет тридцать там никто ничего не делал.
Школа-то у нас чуть пораньше была принята, а поселок мы сейчас только принимаем. Поэтому мы там вчера были, все обследовали. Сейчас готовим план работ. А водовод придется тянуть порядка шести километров - из. Уссурийска.
Не обустраивалась ни дворовая территория, ни сами дома, в подвалах течет. Там ситуация такая сложная. Но это обычно: военный поселок, который брошен, ну, не брошен, сейчас нам передается в таком состоянии, в каком есть. В том числе, и здание школы. Поэтому мы связались уже и с Кравцовым, получим деньги, построим новый корпус, новое здание там, которое необходимо. И то, стоящее, нормально отремонтируем.
- С кем связались, я не понял?
- С Кравцовым Сергеем, министром просвещения.
- А, он министр просвещения. То есть, вы уже сегодня с ним переговорили, да?
- Да. Мы вчера эти вопросы поднимали уже
- А, да, это сколько от Владивостока?
- Сто километров.
- А, то есть, вы там вчера уже были… А вы как, просто почувствовали, что ли? Да? Что президенту могут все рассказать?
- Да я объезжал округ и заехал туда.
- Ясно. А Кравцов вам позвонил, как раз, сразу же...
- Да-да-да.
- Во время «Прямой линии».
- Обещал помочь. Это нам хорошо и нормально.
- Ну, ясно. А чем он обещал помочь? Средствами? Или чем?
- Да. Хорошо.
- Сколько он обещал выделить?
- Да мы сейчас заявку ему отправим. Выделит, может, не знаю, миллионов сто, наверное, выделит.
- А вот президент сказал, что вот я свяжусь с руководством. Он будет с вами связываться?
- Ну, что президент будет по таким вещам связываться с каждой школой? Ну, вот чего говорить? Мы тогда чем должны заниматься?
- Ну, ясно. Ладно. Так и расскажем, что во время «Прямой линии» проблема была решена.
- Да!
- Спасибо вам огромное. Извините, что поздно.
- Давайте, хорошо.
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