Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Губернатор Приморья: Во время "Прямой линии" мне позвонил министр просвещения. В Воздвиженке построим новую школу"

Олег Кожемяко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Олег Николаевич, пока шла «Прямая линия», периодически возникала тема Владивостока. Говорилось, например, о приморской - практически, беспроцентной - супер-ипотеке. А до этого показали школу в Воздвиженке, где стена упала... Удалось ли вам уже связаться с этим поселком, где ребятишек показали на фоне аварийной школы?

- Да я был там вчера. Этот поселок - бывший военный, мы только его принимаем сейчас. Вот. Поэтому там множество проблем: и канализации нет, и водопровод толком не работает. Дома все - тоже, считай, аварийные, лет тридцать там никто ничего не делал.

Школа-то у нас чуть пораньше была принята, а поселок мы сейчас только принимаем. Поэтому мы там вчера были, все обследовали. Сейчас готовим план работ. А водовод придется тянуть порядка шести километров - из. Уссурийска.

Не обустраивалась ни дворовая территория, ни сами дома, в подвалах течет. Там ситуация такая сложная. Но это обычно: военный поселок, который брошен, ну, не брошен, сейчас нам передается в таком состоянии, в каком есть. В том числе, и здание школы. Поэтому мы связались уже и с Кравцовым, получим деньги, построим новый корпус, новое здание там, которое необходимо. И то, стоящее, нормально отремонтируем.

- С кем связались, я не понял?

- С Кравцовым Сергеем, министром просвещения.

- А, он министр просвещения. То есть, вы уже сегодня с ним переговорили, да?

- Да. Мы вчера эти вопросы поднимали уже

- А, да, это сколько от Владивостока?

- Сто километров.

- А, то есть, вы там вчера уже были… А вы как, просто почувствовали, что ли? Да? Что президенту могут все рассказать?

- Да я объезжал округ и заехал туда.

- Ясно. А Кравцов вам позвонил, как раз, сразу же...

- Да-да-да.

- Во время «Прямой линии».

- Обещал помочь. Это нам хорошо и нормально.

- Ну, ясно. А чем он обещал помочь? Средствами? Или чем?

- Да. Хорошо.

- Сколько он обещал выделить?

- Да мы сейчас заявку ему отправим. Выделит, может, не знаю, миллионов сто, наверное, выделит.

- А вот президент сказал, что вот я свяжусь с руководством. Он будет с вами связываться?

- Ну, что президент будет по таким вещам связываться с каждой школой? Ну, вот чего говорить? Мы тогда чем должны заниматься?

- Ну, ясно. Ладно. Так и расскажем, что во время «Прямой линии» проблема была решена.

- Да!

- Спасибо вам огромное. Извините, что поздно.

- Давайте, хорошо.

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