Швейцария – Испания: прогноз и ставка на матч 2 июля 2021

Сборная Испании после двух невыразительных матчей группового этапа играючи разобралась со словаками, а потом дожала в дополнительное время хорватов. Фото: REUTERS

Прогноз на матч Швейцария - Испания 2 июля 2021

Последний матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Первый полуфиналист, а стало быть призер Евро-2020, определится в Санкт-Петербурге. Встретятся сборные Швейцарии и Испании, показавшие результативную и яркую игру в 1/8 финала, а также продемонстрировавшие мужество, характер и волю к победе.

Швейцарцы пока главные именинники турнира. Выбить из розыгрыша самих французов, да еще в такой борьбе дорогого стоит. Футболисты подросли в цене, у тренера Владимира Петковича тоже будет немало предложений, например, его уже приглашает наш «Зенит». Собственно, на этом сборная Швейцарии может успокоиться. Но полуфинал - рядом. Если прошли сборную Франции, то почему не сделать то же самое с Испанией? Поэтому, команда альпийской страны, с одной стороны, будет свободна от психологического груза – за проигрыш испанцам их никто не упрекнет, а с другой стороны, не ждите, что швейцарцы выйдут на поле стадиона «Крестовский» с белым флагом.

Сборная Испании после двух невыразительных матчей группового этапа играючи разобралась со словаками, а потом дожала в дополнительное время хорватов. Испанцы забили в двух матчах по пять мячей, опровергнув тезис о несостоятельности своей атаки. Но теперь появилась другая тема для беспокойства – состояние обороны. Три пропущенных мяча, два из которых в концовке основного времени, – не самый хороший знак. Луис Энрике продолжает опыты над составом – на поле выходили почти все полевые игроки «красной фурии».

История встреч сборных Швейцарии и Испании

Из 22 матчей, сыгранных сборными Швейцарии и Испании, 15 были товарищескими. Но свою единственную победу швейцарцы одержали на чемпионате мира-2010. То поражение не помешало испанцам выиграть турнир в ЮАР. На счету сборной Испании 16 побед, еще 5 встреч завершились вничью. В Лиге наций испанцы выиграли у швейцарцев дома 1:0 и довольствовались ничьей на выезде 1:1. В формате чемпионатов Европы команды ещё не играли.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Швейцарии и Испании

Конечно, сборная Испании сильнее. И по составу, и история испанской сборной куда богаче. Но ведь и перед матчем сборных Франции и Швейцарии были такие же вводные. Букмекеры ставят на испанцев – коэффициент на их победу 1,72. В то время, как ставки на выигрыш швейцарцев принимаются с коэффициентом 5,28. Коэффициент на ничью в основное время 3,92.

Когда пройдет матч сборных Швейцарии и Испании

Команды сыграют 2 июня в Санкт-Петербурге, на самом дорогом стадионе России – «Газпром Арене». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Эта встреча станет седьмой и последней, которая пройдет в городе на Неве. Попрощается с Евро не только Санкт-Петербург, но и один из участников матча.

Где смотреть матч сборная Швейцарии – сборная Испании

Матч в прямом эфире покажет «Россия-1». Начало в 18:50 по московскому времени.