Олег Шеин: Надо менять местные правила и местные законы, которые нарушают права граждан

«КП» обратилась за комментарием к представляющему этот регион депутату Госдумы и вице-президенту Конфедерации труда России Олег Шеину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда прозвучал видеозвонок из Астрахани, то никто не предполагал, что звонившая займет столько времени на объяснение своей проблемы(которая коснулась не только ее – ред.), а президент будет тщательно докапываться до сути. В итоге страна узнала, что в этом городе не хотят выдавать выплаты на детей от 3 до 7 лет тем астраханцам, которые не смогли подтвердить, где именно они работали и сколько получали хотя бы один из 12 месяц в прошлом году

«КП» обратилась за комментарием к представляющему этот регион депутату Госдумы и вице-президенту Конфедерации труда России Олег Шеину.

- Астраханка Оксана так долго и подробно пыталась объяснить, почему не может получить детские выплаты, что казалось даже ведущие начали терять терпение. Но не Путин.

- Горжусь земляками-астраханцами и вопросом из Астрахани. Они - большие молодцы. Дозвонившаяся Оксана Плужникова - она почти мой сосед, по кварталу. Она сказала президенту правильные вещи именно по детским выплатам.

- А вы как депутат знали, что в городе подобное творится?

- История с выплатами на детей мне хорошо знакома. На протяжении последних полутора месяцев я пытался как депутат Госдумы привести в отрезвленное состояние наших местных начальников. Имели место быть массовые незаконные отказы. Звонки из федерального министерства труда не срабатывали!

- То есть вашим начальникам на Москву плевать?

- Так там даже письма из прокуратуры, не читая, отправляли в местные министерства. На днях Минтруд нас поддержал письмом. Я разместил его на своей странице в телеграме. Минтруд прямо сказал, что в Астрахани происходит грубое нарушение законодательства, прав семей с детьми. В рамках рассмотрения обращения граждан, представленных письмом депутата Госдумы Олегом Шеином и информацией, представленной местным правительством, выявлены грубые нарушения .

- После звонка ситуация изменится – или им и Путин не указ?

- И в Астрахани, и в других регионах, где достаточно много местного регулирования, оно нередко входит в противоречие с федеральными правилами. Но если федеральное правительство говорит: ребята вы не правы, давайте, исправьте – но это игнорируется, то меры придется принимать жесткие.

- Уже принимаются?

- По итогам звонка Путину от Оксаны уже выступил глава Минтруда Антон Котяков. А местные чиновники пытаются отбояриться рассказами о том, что они разберутся по данному конкретному случаю. Но речь не о конкретном случае. Речь о системе нарушений. Министр прямо сказал, что астраханским властям надо менять местные правила и местные законы, которые нарушают права граждан. Я уверен, что решения соответствующие будут приняты. У моих земляков есть характер и целеустремленность.

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

Публикуем стенограмму прямой линии с президентом (подробности)

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