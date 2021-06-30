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Экономика30 июня 2021 15:00

«Потеряла работу — не получишь детское пособие»: эксперт объяснил, почему возникают проблемы как у обратившейся к президенту жительницы Астрахани

Этот вопрос всплыл во время «прямой линии» с Владимиром Путиным: отказывают в пособии на детей от 3 до 7 лет, если кто-то из членов семьи хотя бы месяц не трудился
Елена ОДИНЦОВА
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Жительница Астрахани на «прямой линии» пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что многие мамочки не могут получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Жительница Астрахани на «прямой линии» пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что многие мамочки не могут получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Жительница Астрахани на «прямой линии» пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что многие мамочки не могут получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Причина — надо подтвердить доход членов семьи за 12 месяцев. Если хотя бы один месяц доход отсутствовал — в пособии отказывают. При этом 2020 год по понятным причинам был нелегким, и работа не всегда присутствовала.

Президент посоветовал во избежание проблем при потере работы сразу же вставать на учет в службе занятости. Но, как сказала астраханка, в их регионе даже это не помогает. Женщина также сообщила, что в других областях правила трактуют не столь жестко, но астраханские власти стоят на своем.

Напомним, что с 1 апреля выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет назначаются по новым правилам. В частности, нужно, чтобы все взрослые члены семьи имели доход (пенсия тоже считается) или уважительную причину его отсутствия.

Только ли в Астраханской области возникли проблемы с доказательствами уважительности причин, по которым у кого-то из членов семьи какое-то время не было работы?

-Это системная проблема, - прокомментировал «КП» ситуацию проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Вообще выплаты должны быть привязаны к доходу семьи, но никак не к периоду работы. У нас достаточно большое количество людей стараются в службы занятости не обращаться, понимая, что им там не особо помогут с трудоустройством. Могут быть и другие причины. Ребенок какое-то время болел. Член семьи серьезно болел — требовал ухода. Не всегда это оказывается подтверждено документами. На мой взгляд, Минтруду следует разработать более четкие рекомендации, где был бы расписан единый порядок действия региональных властей в спорных ситуациях. Потому что многие региональные власти будут все спорные моменты решать однозначно — так, чтобы заплатить поменьше денег.

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