Бывший заместитель министра сельского хозяйства России рассказал, когда цены на овощи станут адекватными

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Леонид Холод. Фото: rg.ru

Когда Путину позвонили прямо с сельхозрынка и показали цены на продукты, среди которых оказались картошка, морковь, бананы и масло и спросили, почему бананы, которые везут из-за океана, в полтора раза дешевле, чем картошка, которая выросла либо у нас, либо у близких соседей, президент довольно обстоятельно рассказал, что происходит и с производством сельхозпродукции, и с ценами на нее.

Ну, а «КП» обратилась за комментарием к бывшему заместителю министра сельского хозяйства России Леониду Холоду:

- Что не так с ценообразованием на продукты?

- Я специалист одной песни. Меня зацепил вопрос, который возник по агропродовольственной сфере. И про картошку с морковкой, и вообще по поводу росту цен на продукты. Ценообразование там непростое.

- Так почему у нас такая нехватка картошки?

- По картофелю ситуация каждый год одна и та же. У нас картофельный сектор несколько... недоразвит. Его надо развивать. Это касается и овощей из так называемого «борщевого набора» - морковь, свекла, капуста. Есть же немало микрохозяйств, фермерских. Они вместе с крупнотоварными производителями картофеля производят, в принципе, достаточно для страны. Но частный сектор-то производит в основном для себя. А инфраструктура АПК такова, что они прокачивают, в основном, продукцию крупнотоварных производителей. Там ведь заказал вагон – пришел вагон. Заказал корабль – пришел корабль. Но часть картошки и морковки имеет шанс до рынка не добраться, потому и экспорт большой. Получается парадокс: по балансу картошки вырастили столько, сколько надо для страны, а в рыночной массе она не особо играет…

- Картошка дорога не только потому, что и ее везут из-за моря?

- Завоз картошки, морковки привязан к курсу валюты. Но на весь масштаб цен можно влиять через зерно. Через ставку на свеклу. Через масло. Через товары такие…массивные. Изменения в цепи - и масштаб цен плывет. Это к вопросу о том, что масло дорогое. Картина складывается из того, что меняется масштаб цен. Борщевой набор дорожает, в том числе, за счет удорожания его составляющих за рубежом. Еще одна из причин – есть невысокие доходы граждан, но они вынуждены покупать недешевое масло. Оно проявляет себя жестко из-за ускоренного подорожания других товаров.

- Ну и трех урожаев у нас нет и не будет.

- Да, и еще сейчас межсезонная замена. Если в магазинах есть картофель и морковь приличного качества, они либо глубоко импортные, либо молодые, а значит дорогие. Когда будет основной урожай – тогда цены должны утрястись. Рынок отбалансируется, и цены на картошку и морковку должны стать адекватными общей ситуации на сельхозрынке.