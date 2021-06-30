Путин: Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет. Из-за этого во всем мире растут цены на продовольствие. Россию эта тенденция также затронула, так как страна является частью глобальной экономики.

Путин отметил, что самый большой рост цен был в России в прошлом году и начале 2021 года. Сильнее всего это коснулось сахара и подсолнечного масла.

- Правительство приняло ряд решений, заключили соглашения между производителями и торгсетями, выдали субсидии производителем конечной продукции, затем - ввели повышенные вывозные пошлины. И вопрос идет о других мерах, - рассказал Путин в ходе "Прямой линии".

Сейчас, по словам Путина, цены на продукты достаточно стабильные.