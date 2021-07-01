Вопрос дня: Какой из вопросов вам показался самым интересным?

«Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона уже вакцинировано. Как видим, все у нас в порядке». Президент начал «Прямую линию» с темы борьбы с пандемией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ольга БАТАЛИНА, замминистра труда и соцзащиты:

- По астраханскому кейсу. О выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет. В последнее время по поручению президента был введен целый ряд мер поддержки семей с детьми. С 1 июля начнется прием заявлений граждан еще на две выплаты. Их будут получать малообеспеченные беременные женщины и родители, которые одни воспитывают детей от 8 до 17 лет. Людям важно, чтобы по всей вертикали эти выплаты осуществлялись по единым правилам и требованиям.

Алексей ЧЕСНАКОВ, глава научного совета Центра политической конъюнктуры:

- О кораблях у наших берегов. Он четко дает сигнал целевой аудитории, что мы готовы к развитию событий по любому сценарию. И будем отстаивать свои интересы жестко - так, как мы видим. Возможно, это одна из тех красных линий, о которых он в свое время говорил и которые он сейчас очень четко очерчивает.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Запомнился вопрос про то, что газ обязаны тащить до калитки участка. Раз президент сказал, значит, до границ участка. И запомнился вопрос про директора школы, которая сказала учителю: не привьешься - не допущу к работе, тут надо вдумчиво ко всему подходить.

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы:

- Наиболее ярким стал ответ на вопрос по Украине. И интересна реакция на ситуацию с британским эсминцем как верховного главнокомандующего. Важным показался вопрос о проблемах с внутренним туризмом и конкуренции на фоне иностранных предложений. И я понял, как своевременно мы приняли законодательные меры по репатриации, особо выделив белорусов и украинцев.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Понравился вопрос о том, как видит Россию в будущем, а главное, ответ на него. Еще обратил внимание, как подробно президент реагировал на частные вопросы вроде крыши для детсада или залитой дороги. Он не оторван от повседневной жизни.

Леонид ХОЛОД, экс-замминистра сельского хозяйства:

- Меня зацепил вопрос про картошку с морковкой и вообще по росту цен на продукты. Кстати, о том, что у нас картофельный сектор недоразвит и его надо развивать, большинство горожан наверняка понятия не имели. И очень важная тема - масштаб цен.

Сергей, читатель сайта KP.RU:

- Задел вопрос от женщины, которой угрожали проблемами с правами на внучку. Это очень жестко, и она большая молодец, что не сдалась и все-таки поговорила с президентом. А какой был ответ? Как он потребовал от губернатора отчитаться!

Светлана, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Про любимые произведения. Теперь точно буду читать внукам «Колобка» и ставить Чайковского.