Володин предложил странам ОДКБ принять законы по защите ветеранов Войны от клеветы

Вместе с Володиным в Душанбе прибыли члены Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Полгода назад председатель Госдумы Вячеслав Володин дал интервью Радио «Комсомольская правда». В конце разговора тогда вышел маленький спор: какую песню поставить в завершение эфира? Сошлись на композиции группы «Любэ» — «Не валяй дурака, Америка».

И как в воду глядели. Последние месяцы США ускоряют вывод своих войск из Афганистана. Вроде бы хорошо — но природа не терпит вакуума. В горной стране сразу зашевелились всевозможные боевики, пару дней назад их отряды вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. А ведь это — уже почти мягкое подбрюшье России.

Так что заседание ОДКБ (главного договора о коллективной безопасности на постсоветском пространстве) тут пришлось весьма вовремя. Прошло оно в четверг в Душанбе — именно Таджикистан сейчас председательствует в Организации.

— Россия — наш ключевой партнер, и все направления взаимодействия с нею важны для нас, — сказал, встречая Володина, Рустами Эмомали — глава верхней палаты парламента Таджикистана (и сын действующего президента страны — Эмомали Рахмона).

В ответ председатель Госдумы выступил с предложениями:

— Важно разработать модельные акты, ужесточающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, приравнивание СССР и нацистской Германии, прославление фашизма. Нужно сделать всё, чтобы сохранить правду о Победе многонационального советского народа, — подчеркнул Володин.

Что такое «модельные акты»? Сейчас в странах ОДКБ действует большая программа по сближению национального законодательства: чтобы на общие вызовы мы реагировали быстро, а самое главное, одинаково (а без общих законов получится скорее как в басне про лебедя, рака и щуку).

Конечно, говорили не только о прошлом, но о настоящем. Мало принять решения на уровне глав стран ОДКБ — под них надо подвести и законодательную базу. Чем участники встречи — главы парламентов шести стран от Белоруссии до Киргизии — и договорились заняться.

Так что боевики рано радуются, выкладывая в Сеть «видео-отчёты» о том, как вышли на афганский берег пограничной реки Пяндж. Пространство ОДКБ надежно защищено, страны-участницы гибко координируют совместные действия, и нынешний саммит — тому подтверждение.

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