Бывшая жена Аршавина сделала сенсационное заявление про беременность Барановской

Алиса Казьмина в передаче "Прямой эфир". Фото: YouTube

Бывшая жена Андрея Аршавина, страдающая от аутоиммунного заболевания, продолжает ходить по скандальным шоу и рассказывать о своей тяжкой доле. На этот раз изуродованная болезнью Алиса Казьмина выступила с сенсационным заявлением о Юле Барановской.

Бывшая жена Андрея Аршавина впервые ответила на обвинения в том, что она разрушила брак футболиста с телеведущей Юлей Барановской. Мол, она увела спортсмена из семьи в тот момент, когда Барановская была беременна третьим ребенком. По словам Алисы Казьминой, спортсмен сам ушел от избранницы и даже просил ее избавиться от еще не родившегося третьего ребенка.

По словам Алисы, Андрей полюбил ее, когда еще находился в отношениях с Барановской. На тот момент Казьмина жила в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым, который готов был ей простить интрижку с футболистом.

"Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно и перед Барановской. Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы все равно ушел", - огорошила 39-летняя женщина Бориса Корчевникова в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Телеведущая Юлия Барановская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После чего и вовсе сделала сенсационное заявление. "Когда Юлия забеременела в третий раз, Андрей сказал ей, что ребенок будет на ее ответственности. Он не хотел этого малыша. Андрей просил Юлю предотвратить беременность, пока это было возможно", - призналась Алиса.

Как известно, брак Казьминой и Аршавина в итоге рухнул. Союз не спас даже общий ребенок. Сейчас Алисе остается только вздыхать и сокрушаться "Своей маме Андрей говорил про меня, что я - единственная женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь", - резюмировала женщина.