Юлию Барановскую поздравили с 36-летием все, кроме Андрея Аршавина

Юлии Барановской напомнила всем о своем Дне рождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская 3 июня 2021 года принимает поздравления по случаю своего 36-летия. Телеведущая много всего пережила за эти годы. Одним из самых сложных периодов в жизни она не раз называла разрыв с отцом своих детей Андреем Аршавиным. К сожалению, бывшие влюбленные разошлись со скандалом. Спустя восемь лет после разрыва они так и не смогли наладить отношения. В день рождения Юлю поздравили все, кроме футболиста.

Юлии Барановской напомнила всем о своем Дне рождения, разместив в блоге пост-поздравление самой себе. "Как же здорово, когда ровно в 00:00 начинает звонить телефон и ты слышишь в трубке поздравления и в этот же момент бегут дети с цветами и подарками, а потом всю ночь сыпятся поздравления и не дают спать. Встречаю свой Новый год с горящими глазами, интересом, благодарностью и любовью, под музыку теплых слов и пожеланий в свой адрес", - отметила многодетная мама.

Юлия заявила, что неимоверно счастлива. Она поблагодарила родителей за жизнь, а своих детей от Андрея Аршавина - за краски жизни и эмоции. Друзей - за то что просто есть в ее жизни.

В ответ многомиллионная армия поклонников засыпала кумира поздравлениями. Коллеги по шоу-бизнесу также оставили в адрес артистки теплые слова. Буквально все восхищаются добротой, чуткостью и отзывчивостью звезды. Однако среди комментариев нет слов поддержки от Аршавина.

По сей день имя Юлии упоминается в связи с футболистом. Они судятся за алименты. И лишь совсем недавно Андрей стал видеться с тремя наследниками, которых ему родила Барановская. В 2005-м на свет появился сын Артем, еще через три года - дочь Яна. Когда Андрея взяли в "Арсенал", дети и возлюбленная последовали за ним в Лондон.

Потом Юлия забеременела. Казалось, это известие укрепит союз красавицы и спортсмена. Но когда Барановская была на пятом месяце, Аршавин бросил ее ради Алисы Казьминой, причем сообщил о разрыве не лично, а по телефону. Буквально на следующий день Юля узнала, что больна ее мама.

Барановская признавалась - тогда ей приходилось собирать себя по крупицам. Она боялась спиться - не притрагивалась к спиртному из-за страха превратиться в алкоголичку.

Отдушиной для нее стала работа. Юлия попробовала себя в роли ведущей. Карьера ее пошла вверх. Сейчас без нее не обходится ни одно светское мероприятие. Ведущая успешно совмещает работу и воспитание детей, стараясь сделать их жизнь максимально комфортной. В 2020 году Барановская купила роскошный особняк в деревне Раздоры. У каждого ребенка есть отдельная комната.

Вот только в личной жизни Юлии по-прежнему штиль. Но она не теряет надежды обрести личное счастье. "Мечтаю выйти замуж и родить еще одного ребенка, а может двух. Для меня мужчина - равно ответственность. Вот никакими другими качествами он не должен обладать. Должен отвечать за свои слова и поступки, - рассуждала Барановская. - Если это есть в человеке, то он мужчина, выросший, взрослый, нормальный. А если нет, то можно и в 50 лет оставаться трехлетним ребенком, который сегодня сказал, а завтра забыл…".