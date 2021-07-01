За чертой бедности: 13 миллионов россиян живут на 10 тысяч рублей в месяц

Прожиточный минимум в России – в среднем 11,3 тысячи рублей в месяц. Все, что меньше, уже за чертой бедности. Фото: Shutterstock

Прожиточный минимум в России – в среднем 11,3 тысячи рублей в месяц. Все, что меньше, уже за чертой бедности. Тем не менее, 13,3 млн россиян (9,1% населения страны) живут на доход не больше десяти тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата за 2020 год.

Впрочем, в предпандемийном 2019-м году россиян, живущих на 10 тысяч и меньше, было 10,2%. Да и вообще доля населения с таким низким доходом постепенно снижается. Но тут дело в инфляции: раньше 10 тысяч хоть что-то значили, но с каждым годом она все сильнее обесценивается. Соответственно, зарплаты и пособия растут, оставляя за чертой в 10 тысяч все меньше людей.

Как выяснила FinExpertiza, больше всего бедных - в Тыве, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и на Алтае. В каждом из этих регионов на доходы не выше 10 тысяч рублей живет минимум пятая часть населения. А вот в Чукотке, в Магадане и Ненецком автономном округе людей со столь низкими доходами не больше 1%, да и Москва недалеко ушла (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов отметил: Тыва возглавляет антирейтинг из-за высокой безработицы и очень низких зарплат. А на Чукотке и в Магадане людям доплачивают за «особые условия труда», поэтому доходы там изначально выше.

- Понятно, что достойно прожить на 10 тысяч рублей нельзя. Эти люди живут за гранью бедности. Среди них, например, семьи, где есть дети-инвалиды и мама вынуждена не работать, а ухаживать за ребенком, зарабатывает только папа. Один работающий человек содержать семью в благополучии не может. Поэтому нужно повышать социальные пособия, - говорит Александр Сафонов. - Но основная проблема в том, что у нас мало рабочих мест с высокой заработной платой. Медианное значение зарплаты (сумма, выше и ниже которой получает одинаковое число россиян, - Ред.) - в пределах 33 тысяч рублей. Поэтому если в семье один работающий человек и два иждивенца - мама и ребенок, то вот вам и доход в 10 тысяч рублей. Без повышения заработной платы эту проблему не решить.

КОНКРЕТНО

Доля населения России с доходами до 10 тысяч рублей

2020 — 9,1%

2019 — 10,2%

2018 — 11,8%

2017 — 12,7%

2016 — 13,7%

2015 — 14,2%

Процент людей, живущих на сумму не больше 10 тысяч рублей, в разных регионах

Тыва — 28,6%

Ингушетия — 27,8%

Карачаево-Черкесия — 22,3%

Республика Алтай — 20,9%

Калмыкия — 20,8%

Мордовия — 20,6%

Марий Эл — 20%

Чувашия — 18,2%

Курганская область — 17,7%

Кабардино-Балкария — 16,6%

…

Московская область — 2,9%

Сахалинская область — 2,1%

Ханты-Мансийский автономный округ — 2,1%

Камчатский край — 1,6%

Мурманская область — 1,4%

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,2%

Москва — 1,1%

Ненецкий автономный округ — 1%

Магаданская область — 0,8%

Чукотский автономный округ — 0,5%

По данным FinExpertiza и Росстата.

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