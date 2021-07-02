США собрались застолбить Луну. Чем ответит Россия

Флаг США на спутнике Земли, июль 1969 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После бурной эпохи «штурма космоса» 50-80-х годов прошлого века исследования околоземного пространства превратились в рутину – мало кто уже с замиранием сердца ждет очередного запуска космического корабля, а имена космонавтов известны лишь энтузиастам. Но несколько лет назад специалисты заговорили о новой «лунной гонке».

О том, с чем это связано, и как России не остаться в аутсайдерах, «КП» рассказал сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, эксперт Российского совета по международным делам Эмиль Сайфуллин.

«КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ» - НА СПУТНИКЕ

- Почему в мире вдруг так возрос интерес к Луне?

- Во второй половине «нулевых» появился феномен, названный в англоязычной литературе «Новым космосом». Во многом этому способствовали американские частные предприниматели-энтузиасты - создатель «SpaсeX» Илон Маск и владелец компании «Blue Origin» Джефф Безос, которые активно стали вкладываться в развитие частной космонавтики и продвигать романтическую идею о высадке на космические объекты Солнечной системы.

- А в чем смысл этих усилий? На орбите люди давно освоились, Луну и Марс исследуют автоматы, а посылать космонавтов к далеким планетам пока невозможно технически.

- По предварительным данным, на Луне есть серьезные запасы полезных ископаемых: редких металлов, например, иридия и платины, а также изотопа гелия (Гелий-3), который многие считают весьма перспективным топливом для термоядерной энергетики нового поколения. При нынешнем уровне технического развития их добывать нерентабельно, однако по мере совершенствования технологий ситуация может поменяться кардинально, и уже недра нашего спутника станут «кладовой» Земли. А с учетом борьбы за «зеленую экономику» гораздо безопаснее разрабатывать месторождения на Луне, чем рисковать экологией на нашей планете, копая шахты и вырубая леса.

Кроме того, Луна может стать новым космодромом, с которого корабли будут отправляться на другие планеты, тот же Марс. Это связано с тем, что сила притяжения на нашем спутнике в 6 раз меньше, чем на Земле, соответственно и топлива придется тратить намного меньше. На Луне нет атмосферы, и кораблю не надо будет преодолевать сопротивление воздуха. Благодаря этим факторам можно серьезно увеличить полезную нагрузку запускаемых аппаратов.

Осенью 2021 года на лунную орбиту американцы отправят миссию «Артемида I». Полет будет беспилотным, но в корабле будет находится специальный манекен для сбора данных перед миссиями с астронавтами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛАЗЕЙКИ В ДОГОВОРЕ

- В сети полно объявлений о покупке «6 соток» на Луне. Уже есть конкретные владельцы?

- Все эти объявления не имеют никакой юридической силы. В Договоре о космосе, подписанном еще в 1967 году большинством стран мира (110 государств), подчеркивается, что «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». С другой стороны, некоторые думают, что если Луна принадлежит всему человечеству, то и эксплуатировать ее может любой желающий. Возникает множество вопросов, например, как распределять участки, на которых будут строить научные или производственные объекты? Ведь в таком случае придется действовать по принципу: кто первый застолбил место, тот и прав. Готового ответа нет, нужно искать какой-то компромисс.

А пока что мы видим явную подготовку США к «наступлению» на Луну, для того чтобы первыми создать там базу с постоянным присутствием людей. А потом, уже с позиции лидера, реализовавшего свое видение космического права, Штаты будут диктовать остальным государствам новые правила. Конечно, пока это все далекая перспектива, но в Вашингтоне определенно подводят под нее юридическую базу.

- Вы полагаете, что США действительно хотят присвоить Луну? А как же Договор о космосе 1967 года?

- США формально от положений договора не отказываются, а просто трактуют его, как им удобно, утверждая, что в документе ничего не говорится о физических и юридических лицах, а лишь о запрете государственного присвоения. Сейчас главный американский проект в космической сфере это - «Соглашения Артемиды», документ, подписанный в октябре 2020 года с участием еще 11 стран. Он закладывает основные принципы сотрудничества в исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях, что естественно подразумевает возможность их коммерческого освоения.

Да, американцы продвигают идею свободного освоения ресурсов не только Луны, но и астероидов. Это одно из самых перспективных направлений, ведь ученые прогнозируют, что на подобного типа объектах может быть чуть ли не вся таблица Менделеева. Например, в 2015 году возле Земли пролетел астероид UW-158, внутри которого, по расчетам ученых, были залежи платины на миллиарды долларов.

ИЛОН МАСК - ШИРМА ПЕНТАГОНА

- Но ведь «ничейный» статус Луны и других планет закреплен в международном праве еще одним договором.

- Да, существует Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 года, в котором спорные и неточные моменты Договора о космосе урегулированы. Но его ратифицировали только 18 государств. СССР и США участвовали в разработке текста соглашения, однако в итоге его не подписали. Могу предположить, что, в свое время советское правительство увидело, что в Белом доме не хотят подписывать документ, и решило тоже не налагать «на всякий случай» на себя подобные ограничения. И, как в итоге показала история, не зря. Ведь США в прошлогоднем указе президента Дональда Трампа особо подчеркнули свое непризнание «Соглашения о Луне». Это было сделано специально, чтобы впоследствии нельзя было «подтянуть» Вашингтон к данному документу, заявив, что американцы его поддерживали «молчаливым согласием».

- Какова роль во всем этом Илона Маска или Джефа Безоса?

- Безусловно, во многом благодаря этим персонам космическая тематика вернулась на первые полосы мировых СМИ. Они ее красиво подали, привлекли внимание широкой публики и, конечно, инвесторов. Но не стоит забывать, что все проекты Маска и других «космических мечтателей» - это прежде всего бизнес. Причем значительная часть инвестиций являются деньгами государства, то есть НАСА, министерства обороны и других ведомств США. Например, с Маском активно взаимодействует Пентагон в рамках проекта «Starlink» (система спутникого интернета). А «Blue Origin» Джеффа Безоса регулярно получает средства от американских ВВС на свои проекты, их последние инвестиции - разработка космического корабля на атомном двигателе. Без государственного финансирования они не смогли бы достичь таких результатов, так как там настолько «космические» расходы, что в одиночку или с обычными инвесторами их потянуть очень трудно. А государству выгодно прикрывать свои цели громкими программами частников.

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОЗДАЕМ РОССИЙСКУЮ СТАНЦИЮ

- Так что нам делать? Как России не остаться «на бобах» в гонке за Луну?

- Ну, во-первых, развивать инициативы с партнерами. Вот сейчас Россия идет по пути создания совместной с Китаем лунной станции. И выращивать собственных «Илонов Масков», чтобы в дальнейшем и у нас были компании, которые при господдержке продвигали бы смелые инновационные проекты, на которые государство впоследствии смогло опереться.

Кроме того, надо и дальше следовать нашему принципу защиты действующего международного космического права. Ведь любая неконтролируемая и несогласованная с международным сообществом деятельность в космосе может иметь непредсказуемые последствия для всей планеты. Приведу простой пример: частная космическая компания начнет добывать полезные ископаемые на астероиде и решит провести взрывные работы, дабы быстрее добраться до его ресурсов. Но эти взрывы непредсказуемым образом изменят траекторию объекта, и тот, вместе со множеством осколков полетит в сторону Земли, или других более крупных астероидов, начав тем самым цепную реакцию, что также будет угрожать безопасности человечества. С космосом не шутят!

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