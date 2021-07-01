Московское метеобюро опровергло прогнозы о небывалой засухе в июле

Прогноз, который опубликовал “Фобос”, совершенно ничем не аргументирован, особенно в части этой жесточайшей засухи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели москвичи пережить удушающую июньскую жару, как центр “Фобос” выдал очередной апокалиптический прогноз. Ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец заявил, что столицу ждет засуха, которая случается примерно раз в десять лет.

- Второй месяц лета традиционно считается самым дождливым, - пояснил Тишковец. - Но в июле этого года в столичном регионе выпадет только 20-30% месячной нормы осадков, а на северо-западе региона может не выпасть ни одной капли.

Неужели Москва превращается в пустыню Сахару?

Свое мнение на этот счет мы попросили высказать главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

- Мне кажется, что прогноз, который опубликовал “Фобос”, совершенно ничем не аргументирован, особенно в части этой жесточайшей засухи, - считает Татьяна Георгиевна. - Потому что месячные прогнозы показывают, что температура воздуха в июле будет выше нормы где-то на градус-полтора. При такой ситуации у нас практически никогда не бывает засухи. Она случается при других температурных условиях… К примеру, даже июнь месяц был почти на 4 градуса выше нормы, но при этом засухи не наблюдалось. Одним из признаков засушливости является сочетание высокой температуры с отсутствием дождей. Температура в июле не ожидается высокой, до 15 числа включительно редкий день, когда у нас температура воздуха достигнет 30 градусов. При этом мы ожидаем, что в предстоящие дни у нас будут выпадать дожди и еще довольно значимая порция осадков может прийтись на середину месяца. Все расчеты показывают, что июль месяц будет близок к климатической норме! Хотя по климату июль у нас самый дождливый месяц. Это действительно так.

- Аномальная жара, которая мучила нас в июне, вернется еще в Москву в наступившем месяце?

- Такой высокой температуры пока что ни одна прогностическая модель не дает. Да, у нас будет 25-30, но никак не 30-35. На следующей неделе к нам вернется жаркая погода, в Москве температура поднимется под 30 градусов, не исключено, что она продлится целую неделю. Но все-таки это не такая интенсивность аномалий, как в июне месяце.

- В начале лета говорили, что лето будет теплее климатической нормы на 1 - 1,5 градуса. Этот прогноз оправдывается?

- Такие сезонные прогнозы выпускает Гидрометцентр и они действительно прогнозировали, что у нас будет практически все лето положительная аномалия температуры воздуха. Почему? Потому что, как бы мы этого не хотели, у нас проявляется процесс потепления климата. Но есть один ньюанс - со следующего года мы перейдем на новые нормы и будем отталкиваться уже от других значений. Пока действуют старые стандарты и мы ожидаем, что сезон в целом будет теплее на градус - полтора, чем норма. Вопрос в том как это распределится в течении июля месяца?

- Что вы имеете в виду, когда говорите, что с нового года будут действовать новые нормы?

- Смотрите, климатические нормы устанавливает Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Но это не значит, что вычисляется среднее значение вообще за весь период наблюдения. Нормы рассчитываются как среднее значение за последние 30 лет. Когда-то действовали климатические стандарты, которые рассчитывались как среднее значения с 1931 по 1960 год. Потом стали действовать нормы, рассчитанные с 1961 по 1990 годы. Теперь ВМО будет утверждать нормы на основании наблюдений с 1991 по 2020 год. Как только их утвердят все отклонения будут считаться от новых климатических норм. Потому что климат меняется, на планете идет процесс глобального потепления, поэтому нужно отталкиваться от реалий, в которых мы с вами живем.

- То есть с точки зрения новых норм, это теплое лето-2021 будет уже вписываться в рамки стандартных значений?

- Они будут считаться уже не столь экстремальными, скажем так.