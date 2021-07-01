Аномальная засуха ожидается в Москве и Центральной России в июле 2021

Москву и Центральную Россию предупредили о редкой засухе в июле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что Москву и Центральную Россию в июле ожидает засуха, которая бывает раз в десять лет.

- Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма июля 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тишковец рассказал, что подобная засуха в последний раз наблюдалась в 2014, 2010, 2002, 1997 годах.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов прогнозируется аномально жаркая погода. По данным синоптиков, отклонения от нормы будут примерно на 7-10 градусов. Что касается других субъектов страны, то в Поволжье и на Урале ожидается волна тепла, а в центр РФ будет достаточно комфортная погода с температурой 20-31 градус.