Жена Петра Мамонова про состояние музыканта, попавшего в реанимацию с COVID-19: «Зря мы прививку не сделали»

Мамонов находится в реанимации Коммунарки Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Еще совсем недавно лидер группы «Звуки МУ» Петр Мамонов принимал в загородном доме Ксению Собчак, беседовал с ней, практически не поддаваясь на провокации, и ставил песни с нового альбома, над которым работал.

А теперь стало известно, что он находится в реанимации Коммунарки. «КП» дозвонилась до жены музыканта, чтобы узнать, насколько все запущено.

- Ольга, простите, каково состояние Петра Николаевича?

- Он в Коммунарке, в реанимации, врачи говорят, что состояние тяжелое. Больше ничего не говорят.

- Коронавирус?

- Да. Очень большая степень поражения легких.

- Врачи говорят, сколько процентов?

- Нет, ничего не говорят. Звонить можно только на горячую линию, а там ерунду говорят.

- Когда ему стало хуже?

- В воскресенье госпитализировали. Уже пять дней там находится. Реанимация.

- Вы делали прививки вместе с мужем?

- Нет. Не хотело он. Я уговаривала, а он не хотел. Да и сама потом перестала хотеть. Надо было нам их сделать...Зря не сделали. Тем более, сейчас говорят, что опять какая-то волна пошла.

- По новому закону близкие родственники могут посещать пациентов, попавших в реанимацию. Вы были в Коммунарке?

- Нет, куда там? Не пускают никого это же вирус этот, нельзя заходить.

- Мы будем молиться и надеяться, что Петр Николаевич с божьей помощью выкарабкается.

- Ой, уж не знаю, что и думать. Какая-то большая степень поражения там. Будем молиться. Спасибо.

Летом 2019 года Петр Мамонов был доставлен в Первую Градскую больницу с обширным инфарктом. Оперировать возрастного пациента испугались: сердце было забито тромбами. Тогда ему предложили перевестись в НПЦ Интервенционной Кардиоангиологии. Там Мамонову была проведена сложная операция, был реанимирован умерший сосуд, и музыканта удалось спасти.