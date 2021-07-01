Вакцинация в России: мифы и правда о прививках

В мероприятии приняли участие:

- Кирилл Сергеевич Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ;

- Дарья Алексеевна Крячкова, вице-президент по кадровой политике компании «Норникель»;

- Оксана Николаевна Кармишина, директор департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом»;

- Александра Сергеевна Глазкова, заместитель генерального директора по организационному развитию и коммуникациям ПАО «Уралкалий»;

- Татьяна Викторовна Гладюк, директор по персоналу и организационному развитию S8 Capital;

- Елена Викторовна Серова, врач-терапевт поликлиники ГУП «Медицинский центр» Управления Делами Мэра и Правительства Москвы;

- Оксана Викторовна Кухарчук, член правления, вице-президент по управлению персоналом АО "Элемент".

- Оксана Николаевна Кармишина, директор департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом»;

- София Андреевна Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты";

- Олег Викторович Войцеховский, управляющий директор Российского Совета Торговых Центров;

Что обсуждалось? Данные по ситуации о заболеваемости коронавирусом. Почему важно привиться именно сейчас. Поговорили об увеличении темпов вакцинации - и о том, какое участие принимает в прививочной кампании бизнес.

Выяснили, какая проводится информационная и просветительская работа о необходимости вакцинации. Почему так важен коллективный иммунитет. Как подготовиться к прививке, и о том, что привиться можно не только в поликлинике.

Параллельно с дискуссией шла прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным – и эксперты сразу реагировали на заявления президента.

- Мы еженедельно проводим мониторинг такой важной темы, как вакцинация от коронавируса, - начал Кирилл Родин. – Свежие данные всегда можно увидеть на сайте ВЦИОМ. Хочу сказать, что общий настрой в стране относительно прививок неплохой. Но есть тревожная зона – 27 % сомневающихся при ответе на вопрос «Стали ли бы вы прививаться российской вакциной?». При этом ярых антипрививочников у нас в стране куда меньше. Их, как и во всем мире, около 13 % населения.

Отмечу довольно опасный аспект: идет идеологизация вакцинации. Прививку умудрились сделать политическим вопросом, что деструктивно.

При этом, когда дело касается других прививок, например, вакцинации детей по общенациональному графику от различных инфекций, наша страна на первых местах по уровню вовлеченности, никаких проблем нет.

И еще важный момент: основной провал по информированности о вопросах вакцинации наблюдается у молодежи, то есть опрошенных в возрасте 18-24 лет.

- У нас более 70 тысяч сотрудников в разных городах России, - рассказала Дарья Крячкова. – Их здоровье – важнейший приоритет компании. Еще в марте прошлого года «Норникель» развернул масштабные меры по противодействию распространения коронавируса в регионах.

Мы поддержали сотрудников: сохранили зарплату на период карантина, помогали нашим работникам, оказавшимся в это время за рубежом, закупили средства индивидуальной защиты, оснастили необходимым оборудованием медицинские учреждения и здравпункты на предприятиях. Почти полностью были обновлены отделения горбольниц в Норильске, Мончегорске, работают лаборатории для тестирования на COVID. Обновлен парк автомобилей скорой помощи.

Компания выделила на борьбу с пандемией более 20 млрд рублей.

Мы понимаем важность усилий государства по организации вакцинации населения. «Норникель» реализует масштабную информационно-рекламную кампанию «Сократи дистанцию – сделай шаг» в поддержку вакцинации. Эксперты, врачи, а также наши сотрудники вместе стараются максимально разъяснить все нюансы, развеять все страхи и мифы. К акции «Сократи дистанцию — сделай шаг!» уже присоединились многие известные люди. Видео в поддержку записали музыкант Глеб Калюжный, актер Константин Крюков, звезда сериалов Любовь Толкалина.

В городах Норильск, Дудинка, Мончегорск, Заполярный и Никель по инициативе компании развернута «горячая линия» для населения с возможностью получить ответы на вопросы о вакцинации и записаться на прививку.

Компания организует «прямые линии» с руководителями дивизионов, многие топ-менеджеры, включая Президента компании Владимира Потанина личным примером агитируют сотрудников. На предприятиях компании развернуты мобильные пункты вакцинации, работает предварительная запись в городские медицинские пункты, предоставляется возможность получить вакцину в удобное для сотрудника время.

Что касается мер поддержки для тех, кто прививается. Компания предоставляет сотруднику дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка после каждого дня вакцинации. Если человек вынужден после прививки уйти на больничный, он оплачивается по среднему заработку.

- В нашей компании работают более 275 тысяч человек, в том числе есть зарубежные площадки, - продолжила тему Оксана Кармишина. – Мы несем ответственность не только за здоровье сотрудников, но и за население городов присутствия наших предприятий.

Мы видим по нашим цифрам, что вирус стал более агрессивным, чем год назад, и в зоне риска теперь не только люди старшего возраста, но и более молодые люди.

И мы понимаем всю необходимость вакцинации. Для себя в Росатоме мы установили планку по доле вакцинации - должны быть привиты 60 % сотрудников, чтобы мы могли обеспечить необходимый уровень коллективного иммунитета для защиты нашего персонала. Это около 180 тысяч сотрудников.

Что касается сложностей с прививочной кампанией, они те же, что у всех крупных предприятий - недоверие к прививкам, неоправданные слухи.

Мы работаем с этим. Во-первых, это масштабное информирование и обратная связь от сотрудников. Привлекаем к разъяснительной работе врачей-вирусологов, клиницистов.

Еженедельно на уровне высшего руководства Росатома проводятся оперативные совещания, где обсуждаются мероприятия по борьбе с пандемией, все вопросы защиты здоровья персонала – в фокусе внимания топ-менеджеров. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев регулярно делает видео- и онлайн обращения к сотрудникам, информирует о ситуации и о принятых мерах.

Первые лица компании в рамках Дней информирования отвечают на вопросы сотрудников. Также мы проводим пульс-опросы, чтобы замерить уровень доверия работников к принятым мерам.

Во-вторых, у нас работает система оперативных штабов на трех уровнях – Корпорация, дивизион, организация. Ко всем вопросам мы привлекаем и главных врачей ФМБА, и администрацию наших городов.

И в-третьих, мы ввели дополнительные меры поддержки для работников: день отпуска после вакцинации, доплата больничного до полного заработка, оплата тестов на антитела до и после прививки, оплата путевки на отдых.

- Расскажу о мифах и фейках, касающихся вакцинации, с которыми мы встречаемся в информационном пространстве, - говорит София Малявина. – Вот самые распространенные. «Вакцина меняет генетический код человека, она влияет на потенцию, может вызвать онкологию и бесплодие, из-за нее падает иммунитет, она разработана специально, чтобы уничтожить человечество». Последнее «достижение»: «тело после вакцинации начинает притягивать металл, например, монетки, а вы будете «звенеть», проходя досмотр в аэропорту». Увы, никакие СМИ и эксперты не способны остановить распространение подобных мифов. Остаётся лишь призывать граждан к здравому смыслу. Кто может быть для вас экспертом? Например, ВОЗ, специалисты НИИ эпидемиологии, главврачи крупных ковидных госпиталей.

- Мне задают вопрос, где лучше прививаться: в поликлинике или в торговом центре, - рассуждала Елена Серова. – Отвечу однозначно – никакой разницы нет. Мероприятие проходит по одному сценарию. Вас осматривает врач. Выясняет, нет ли у вас хронических заболеваний и тяжелых аллергических реакций. Обсуждает с вами противопоказания. Далее – решение, и сам процесс вакцинации. Сертификаты и в поликлинике, и в торговом центре выдают совершенно одинаковые. Что касается очереди – она может быть везде. И в больнице, и в ТЦ. Главное, взять с собой на прививку необходимые документы: полис, паспорт, СНИЛС.

(Полный список противопоказаний к прививке против коронавируса - на сайте kp.ru)

- Я представлю крупный многопрофильный российский холдинг S8 Capital, - рассказала Татьяна Гладюк. - И наша группа компаний с особым вниманием относится к здоровью и безопасности своих сотрудников.

Самый главный акцент - на разъяснительной работе среди коллег. Каждый день мы объясняем, что прививаться необходимо. Ведь в случае заболевания каждый несет ответственность за жизнь родных и близких, друзей и коллег… Некоторые могут умереть.

Многие считают, что вакцинируются только тогда, когда ситуация будет критичной: введут локдаун или отправят в простой. К сожалению, мы сами своими действиями, сопротивляясь вакцинации, служим причиной локдауна.

Всю корпоративную программу S8 Capital можно разделить на три условных блока.

Первый, - информирование сотрудников о ситуации с коронавирусом в Москве и России.

Второй, - соблюдение мер безопасности и профилактики в офисе.

И третий, - мотивационная программа для сотрудников в рамках добровольной программы вакцинации.

Если говорить о блоке «информирование», наша основная задача - предоставить полную и объективную информацию сотрудникам. Ежедневно коллеги получают информационные рассылки и читают новости на корпоративном портале о ситуации с COVID-19 и мерами борьбы, которые принимают Правительство России и Мэрия Москвы. Мы стараемся делиться актуальными материалами и ссылками на полезные ресурсы, чтобы наши сотрудники получили информацию из первоисточников. Также, мы регулярно публикуем информацию и заявления профильных экспертов и медицинских работников, поскольку у сотрудников возникают вопросы и о течении болезни, о рисках для здоровья и о вакцинах. В России на данный момент доступны «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Какую бы вакцину ни использовали, самое главное – формирование иммунитета. Все российские препараты достаточно эффективны, чтобы у человека появились антитела к коронавирусной инфекции. По оценкам ВОЗ, чтобы вернуться к нормальной жизни, достаточно 65-70% привитых людей. На следующей неделе планируется вакцинировать прямо в офисе сотрудников «Спутником V», ведется запись на «Ковивак».

Так же мы проводили видеоконференцию врачом из «красной зоны», в рамках которой коллеги задали десятки вопросов. А также мы регулярно делимся ссылками на прямые эфиры с медиками и профильными экспертами в социальных сетях. Основная сложность в том, что сейчас информационное поле перегружено, и для нас важно найти баланс между потоком новостей в СМИ и уровнем информированности и вовлеченности сотрудников. Если так можно сказать, мы стремимся не допустить дополнительного стресса, чтобы сотрудники были по-прежнему эффективны и в первую очередь — были сфокусированы на своих задачах и проектах.

В сотрудники ежедневно получают маски и перчатки, два раз в день доктор измеряет температуру и проверяет самочувствие коллег в офисе.

Каждые две недели мы проводим добровольное ПЦР-тестирование. При необходимости, мы можем также организовать дополнительную медицинскую помощь и поддержку.

Последний, и очень важный блок - это программа мотивации для персонала. Центральное место в нашем холдинге занимает компания «ТК «Центр» и крупнейшие российские лотерейные бренды, такие как «Столото». Учитывая нашу добрую традицию, мы решили провести поощрительную корпоративную лотерею, и разыграть среди вакцинированных сотрудников разные крутые призы.

После вакцинации сотрудники могут принять в розыгрышах подарков, а также получают один день отдыха для наблюдения за самочувствием после приёма каждого компонента. Все призы можно разделить на несколько групп: это и сертификаты в популярные магазины и шоппинг-центры, и полезные гаджеты, и билеты в любую точку Росси, и много других вариантов.

Кстати, 23 июля мы разыграем супер-приз — путёвка на двоих на райский остров в Индийском океане.

Наверное, в заключение стоит сказать, что сейчас мы работаем в таких условиях, когда наша ответственность перед сотрудниками вышла на принципиально новый уровень. Мы должны следовать всем существующим правилам и ограничениям, которые чуть ли не ежедневно появляются и которые нельзя игнорировать.

А с другой стороны на чаше весов — мы должны предложить такие программы и условия, чтобы наши сотрудники были здоровы и находились в безопасности, так как от этого зависит успех всей компании.

- На всю группу компаний у нас больше 30 тысяч сотрудников в разных регионах страны, - объяснила Александра Глазкова. – Разумеется, мы тоже ведем статистику всех вопросов, касающихся коронавирусной инфекции. На предприятиях «Уралхим» переболело порядка 25 % работников, вакцинировано на сегодняшний день около 15 % сотрудников. Около 1 % болеют в настоящее время.

Что показала пандемия: мы научились работать в гибридном режиме, в удаленном формате. Пандемия доказала, что для офисных сотрудников никаких границ не существует.

Разумеется, как и другие компании с большим количеством работников, мы делаем акцент на информирование сотрудников. Работники прислушиваются к лидерам мнений: запись на вакцинацию у нас весьма востребована. Мы предоставляем такую возможность как работодатели. Конечно, сотрудники могут привиться в городских поликлиниках, но, как показала практика, многие предпочитают делать это в рамках родной компании, которой доверяют. Людям так комфортнее.

Мы уже провели и планируем еще проводить вебинары с медиками, которые работают в больницах в «красной зоне» и с теми, кто производит вакцины. Благо, есть такая возможность.

Кстати, за последние три месяца в Перми на одном из наших предприятий не было ни одного случая заболевания коронавирусом, что мы считаем нашим достижением.

По моим наблюдениям, за последние три недели вопросов, касающихся вакцинации, люди стали задавать гораздо больше. И в данном случае очень важен личный пример лидеров, тех, кто формирует общественное мнение.

- У нас на предприятиях довольно возрастные сотрудники, - продолжила тему корпоративного участия в вакцинации Оксана Кухарчук. – Потому мы, как социально ответственные работодатели, сразу осознали важность информационной работы с людьми. Приглашали на вебинары врачей, подготовили лэндинги с максимально исчерпывающими ответами на интересующие сотрудников вопросы.

Опрос показал, что у наших работников довольно разные позиции по отношению к выбору препарата для прививки. И мы пошли им навстречу: дали людям выбор, какой именно вакциной прививаться.

Что касается преференций вакцинированным. Они есть, но как именно поощрять сотрудников, решают руководители на местах. Это и премии, и два дня отпуска после вакцинации, и разыгрывание ценных призов среди привившихся сотрудников.

Хотелось бы обобщить информацию о том, что нужно делать предприятиям в коронавирусное время.

Во-первых, создать оперативный штаб и отлеживать статистику.

Во-вторых, информировать сотрудников. Рассказывать о том, кто как переболел, как проходит вакцинация.

И что очень важно: работать не только с сотрудниками, но и с их семьями, с их родными, близкими. Мы всегда приглашаем принять участие в мероприятиях супругов, родителей, детей наших работников. Ведь решение о вакцинации принимается в семье.

- Торговые центры – это те места, которые жители мегаполисов посещают довольно регулярно. Поэтому логично, что было принято решение проводить в них вакцинацию, - рассуждает Олег Войцеховский. – Выездные бригады медиков работают не только в ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга. Они есть в Калининграде, Владивостоке, Хабаровске и других городах. Это действительно оказалось привлекательно: не тратить время отдельно на прививку, а совместить ее с походом в торговый центр. Плюс определенное количество людей живут рядом с магазином – им просто удобно пойти именно туда.

Что касается скорости: в ТЦ, как в любом другом месте, одна бригада врачей за день прививает около 300 человек.

- Ситуация с коронавирусом сейчас достаточно тревожная, - подвела итоги Елена Серова. – Нам нужно выработать коллективный или, как его еще называют, популяционный иммунитет. Сделать это можно двумя путями: или большинство привьется, или большинство переболеет. Понято, что в случае с коронавирусной инфекцией второй вариант неприемлем. Вывод: нужно прививаться.

И государству, и крупным предприятиям необходимо доносить до людей необходимость вакцинирования, разоблачать фейки – и стимулировать россиян делать прививки.