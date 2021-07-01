Принцы Гарри и Уильям открыли статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце

Статуя установлена в саду Кенсингтонского дворца. Фото: REUTERS

Британские принцы Уильям и Гарри, внуки королевы Елизаветы II вместе открыли в Лондоне статую, изображающую их рано ушедшую из жизни мать, принцессу Диану.

Статуя установлена в саду Кенсингтонского дворца.

Это уже вторая встреча принцев, находящихся в разладе, после того, как Уильям и его жена Меган Маркл отказались от королевских титулов и покинули Великобританию, осев в США.

- Сегодня, в день 60-летия нашей матери мы вспоминаем ее любовь, качества ее характера, сделавшие ее силой добра во всем мире, изменившей бесчисленное число жизней к лучшему. – говорится в совместном заявлении Уильяма и Гарри. – Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и надеемся, что эта статуя станет символом ее наследия.

В церемонии участвовали сестры и брат Дианы, а также ее близкая подруга. Ранее бывший муж принцессы Уэльской и отец Уильяма и Гарри, принц Чарльз сообщил, что предпочтет отказаться от приглашения, дабы «не бередить старые раны».

Британские принцы Уильям и Гарри, внуки королевы Елизаветы II вместе открыли в Лондоне статую, изображающую их рано ушедшую из жизни мать, принцессу Диану. Фото: REUTERS

Сотни журналистов пытались понять каждую эмоцию Уильяма и Гарри, чтобы уловить хотя бы намек на их примирение. Пока же британские СМИ пишут о том, что по степени облысения рыжеволосый Гарри уже почти догнал своего старшего брата.

Автором монумента стал скульптор Ян Ранк-Бродли, запечатлевший ранее образ королевы, чеканящийся на всех британских монетах, начиная с 1998 года.

Место установки статуи было выбрано неслучайно: Диана очень любила сад Кенсингтонского дворца. И перед церемонией открытия пятеро садовников работали более 1000 часов, чтобы подготовить его к мероприятию: были посажены так любимые Леди Ди незабудки, 200 кустов роз, 300 тюльпанов, 500 кустов лаванды и 100 георгинов.

Принцесса Диана умерла в 1997 году в одной из парижских больниц, куда ее доставили после автокатастрофы. Ей было 36 лет.