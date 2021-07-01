Принцесса Диана: «Камилла Паркер-Боулз внушала мне ужас. Но я подошла и сказала ей: «Я знаю, что у тебя с моим мужем!»

Диану многие считали классической «золушкой», которой повезло выйти замуж за принца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Моего коллегу недавно потрясла новость о том, что солист «Иванушек» Кирилл Андреев стал дедушкой: «Что вам еще рассказать о вашей безвозвратно ушедшей юности?» У кого-то такую же реакцию вызовет новость о том, что принцессе Диане 1 июля исполнилось бы 60 лет.

Кажется, она еще недавно мелькала в светской хронике, все обсуждали ее развод с принцем Чарльзом и роман с Доди Аль-Файедом. Недавно (на самом деле чуть меньше 24 лет назад) по телевизору сообщили о ее смерти. Недавно вышла «Амели», сюжет которой закрутился как раз в момент, когда героиня об этом услышала…

А на самом деле те, кому сегодня 25, уже не всегда представляют себе, кто такая леди Диана Спенсер, принцесса Уэльская. Ну что ж, ее день рождения - прекрасный повод об этом вспомнить.

«МЕНЯ ВЫБИРАЛИ, КАК ЛОШАДЬ ДЛЯ КОНЮШНИ»

Диану многие считали классической «золушкой», которой повезло выйти замуж за принца. Но на самом деле она могла похвастаться аристократическим происхождением: у нее были общие предки и с Уинстоном Черчиллем, и, например, с герцогиней Мальборо (той самой, героиней «Стакана воды» и «Фаворитки») - вообще фамилия Спенсер известна в Британии с XV века. Да и мать Дианы тоже происходила из благороднейшего дворянского семейства. Сразу две дианины бабушки были фрейлинами у королевы-матери (то есть матери Елизаветы II, будущей свекрови нашей героини).

Увы, в аристократической семье и заскоки были соответствующие: отец Дианы мечтал о наследнике, который продолжил бы его род, и когда его жена родила трех девочек подряд, отправил ее к врачу, чтобы выяснить, что с ней не так. Неудивительно, что замужество за таким человеком большого счастья матери Дианы не принесло: через несколько лет после рождения будущей принцессы, подарив-таки напоследок супругу сына, она от него ушла. Детство Диана вспоминала как кошмар, говорила, что родители вечно ссорились и мало внимания уделяли детям.

Но она получила хорошее (и довольно строгое) образование. Естественно, вращалась в приличном обществе - и с принцем Чарльзом, сыном королевы и наследником британского престола, встретилась на охоте, когда ей было 17 лет, а ему - 29. Правда, на принца к тому моменту уже положила глаз ее старшая сестра - Сара, всерьез рассчитывавшая выйти за него замуж. Однако принц относился к Саре, как и к большинству вьющихся вокруг девушек, прохладно: он уже встретил и полюбил Камиллу Шэнд, которая не могла стать его женой (сначала ее кандидатуру не одобрили его родители, потом она выскочила замуж за Эндрю Паркера-Боулза - хотя и после этого продолжала весьма активно крутить роман с Чарльзом).

В начале 1981 года Чарльз сделал Диане предложение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие-то барышни Чарльзу нравились больше, какие-то меньше - но в любом случае, ему надо было на ком-то жениться, все-таки уже 30 лет… Не забудем, что королева-мать дружила со своей бывшей фрейлиной, бабушкой Дианы по материнской линии, баронессой Рут Сильвией Роше - похоже, пожилые дамы аккуратно спланировали брак внука одной и внучки другой. Девушка произвела самое благоприятное впечатление и на королеву-мать, и на Елизавету II: хорошее воспитание сочеталось с искренностью и непосредственностью. (Повзрослев и поумнев, Диана с горечью говорила, что ее выбирали, как лошадь для королевской конюшни: молодая, красивая, здоровая, с хорошей родословной - значит, подходит).

В начале 1981 года Чарльз сделал Диане предложение. Было очевидно, что он ее не сильно любит (до того он отказался провести с ней Рождество, предпочтя поехать с визитом в Индию). Но она тогда не хотела об этом задумываться. Многие ли двадцатилетние девушки откажутся выйти замуж за принца?

Зато в их любовь поверили буквально миллиарды людей по всей планете. 20 июля 1981 года прямую трансляцию свадьбы из собора Св. Павла смотрело 750 миллионов зрителей. Платье невесты со шлейфом длиной в 12 метров заставило ахнуть всех женщин. Мало кто догадывался, что его несколько раз перешивали: после помолвки у Дианы на нервной почве началась булимия, она похудела на четыре размера и весила 50 килограммов при росте в 178 сантиметров. Принц Чарльз обмолвился, что его невеста «пухленькая», и это сработало как спусковой крючок, хотя истинная причина болезни лежала глубже: Диана наконец осознала, что у принца есть и всегда будет Камилла Паркер-Боулз. Та сама пригласила невесту любовника познакомиться и на встрече вела себя как хозяйка положения. А потом Диана случайно подслушала их интимный разговор по телефону. А потом узнала, что принц послал Камилле дорогой браслет… Свою истерику Диана заедала сладкой высококалорийной пищей, а потом вызывала рвоту, чтобы не растолстеть, и так раз за разом. Главное, рвота, по ее словам, «освобождала ее от напряжения».

После бракосочетания отправились в круиз по Средиземному морю. Принц взял в свадебное путешествие восемь книг, толстых романов - чтобы не скучать.

«ВСЕ МУЖЧИНЫ МИРА В ТЕБЯ ВЛЮБЛЕНЫ. ЧЕГО ТЕБЕ ЕЩЕ НАДО?»

Диана вскоре забеременела, а потом - упала с лестницы, причем сделала это нарочно («я чувствовала себя неадекватно»). На шум выбежала Елизавета II - и остолбенела, увидев невестку распростертой на полу. По счастью, ребенок - будущий принц Уильям - не пострадал и через полгода, 21 июня 1982-го, появился на свет. Правда, он не торопился: роды пришлось стимулировать (и дату предварительно сверили с графиком принца Чарльза - тот не хотел из-за этих родов пропускать игру в конное поло). А потом у Дианы началась жестокая послеродовая депрессия. Она рыдала сутками напролет. Если принц Чарльз не приходил домой вовремя, у нее начиналась паника - она боялась, что с ним случилось что-то ужасное. При этом давать волю чувствам в присутствии мужа она не решалась, сдерживала себя. Его самочувствие это, наверное, улучшало, но ее - только ухудшало.

Чарльз не хотел из-за этих родов пропускать игру в конное поло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И все-таки она стала хорошей матерью и для Уильяма, и для его брата Гарри, появившегося на свет в сентябре 1984-го. Диана уделяла мальчикам очень много внимания, сама нашла им няню, сама забирала их из школы, сама читала им книжки. А в 1986-м она познакомилась с офицером-кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, попросила научить ее ездить верхом - и вскоре стала его любовницей. Морально она имела на это полное право - потому что уже выполнила свою главную функцию, обеспечив Чарльза наследниками, и потому, что роман мужа с Камиллой цвел у нее на глазах. В 1989 году женщины поцапались на вечеринке в честь дня рождения сестры Камиллы. Диана подошла к любовнице супруга и сказала: «Знай: я в курсе насчет всего, что у вас происходит с Чарльзом. Не обращайся со мной как с идиоткой». Она внушала мне ужас. Но какой-то внутренний голос подсказал подойти к ней и произнести это». Камилла хладнокровно ответила Диане: «У тебя есть все, чего ты хотела. Все мужчины в мире в тебя влюблены, у тебя двое чудесных детей, чего тебе еще надо?»

Вообще все звучит, конечно, как фантазия сочинительницы романов - но обо всем этом мы знаем со слов самой Дианы, из аудиозаписей, сделанных в начале 90-х. В мае 1992-го вышла книга Эндрю Мортона «Диана: ее подлинная история», в которой эти записи были частично использованы. Словно весь сор одним махом вымели из избы: поднялся невероятный шум, и как королевская семья ни пыталась помирить супругов, было ясно, что брак рушится. В 1995-м Диана уже открыто давала телеинтервью: «В нашем браке изначально состояли трое, я, Чарльз и Камилла - немножко многолюдно». В конце того же года королева предложила сыну и невестке развестись. 28 августа 1996-го, за год и два дня до гибели Дианы, бракоразводный процесс был закончен.

Принц Чарльз и его нынешняя жена - Камилла, герцогиня Корнуолльская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако скандальной Диану никто не считал. Во-первых, в конце ХХ века развод принца и принцессы уже воспринимался не как катастрофа, а как дело житейское (к тому же, как кто-то метко заметил, жизнь королевской семьи давно стала любимейшей мыльной оперой Великобритании). Во-вторых, Диана столько занималась благотворительностью, что некоторые относились к ней чуть ли не как к святой. С чем только она не боролась! И с противопехотными минами, и со СПИДом, и с раком, и с проказой в Индонезии, и с бедностью в Великобритании. Сколько больниц и приютов она посетила, со сколькими детьми разговаривала…

И все оборвалось 31 августа 1997 года, когда машина с Дианой и ее бойфрендом Доди Аль-Файедом разбилась под парижским мостом Альма. В катастрофе сначала обвинили папарацци, машины которых якобы преследовали «Мерседес» в темном тоннеле. Потом поперли теории заговора («Диану хотели убить! Нет, Доди хотели убить!») Но тщательное расследование, проведенное французской полицией, показало, что водитель Анри Поль был элементарно нетрезв, да к тому же в его крови нашли следы антидепрессантов и антипсихотических средств, которые ни в коем случае нельзя мешать с алкоголем.

Диана и Чарльз жили каждый своей жизнью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так Диана стала легендой. И ее жизнь, и ее смерть - тема десятков фильмов (вспомним хотя бы «Королеву», где Елизавета II в исполнении Хелен Миррен никак не решается публично выразить свою скорбь по поводу гибели бывшей невестки).

1 июля, в день ее 60-летия, будет открыт памятник у Кенсингтонского дворца в Лондоне. Диана считалась его хозяйкой, когда была замужем за Чарльзом, а сейчас им официально владеют принц Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон. Дизайн памятника до открытия держится в строгом секрете. Но британская пресса вовсю судачит о том, что на церемонии Уильям снова вынужден встретиться со своим братом Гарри, с которым рассорился после того, как тот женился на Меган Маркл, и якобы чуть не подрался в апреле на похоронах их дедушки принца Филиппа. А принца Чарльза на открытии, говорят, не будет. Не пустит его нынешняя жена - Камилла, герцогиня Корнуолльская… В общем, при любой погоде и в любом десятилетии любимая мыльная опера британцев продолжается.

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