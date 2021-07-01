Принцесса Диана: «Камилла Паркер-Боулз внушала мне ужас. Но я подошла и сказала ей: «Я знаю, что у тебя с моим мужем!»

Диану многие считали классической «золушкой», которой повезло выйти замуж за принца
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Моего коллегу недавно потрясла новость о том, что солист «Иванушек» Кирилл Андреев стал дедушкой: «Что вам еще рассказать о вашей безвозвратно ушедшей юности?» У кого-то такую же реакцию вызовет новость о том, что принцессе Диане 1 июля исполнилось бы 60 лет.
Кажется, она еще недавно мелькала в светской хронике, все обсуждали ее развод с принцем Чарльзом и роман с Доди Аль-Файедом. Недавно (на самом деле чуть меньше 24 лет назад) по телевизору сообщили о ее смерти. Недавно вышла «Амели», сюжет которой закрутился как раз в момент, когда героиня об этом услышала…
А на самом деле те, кому сегодня 25, уже не всегда представляют себе, кто такая леди Диана Спенсер, принцесса Уэльская. Ну что ж, ее день рождения - прекрасный повод об этом вспомнить.
Диану многие считали классической «золушкой», которой повезло выйти замуж за принца. Но на самом деле она могла похвастаться аристократическим происхождением: у нее были общие предки и с Уинстоном Черчиллем, и, например, с герцогиней Мальборо (той самой, героиней «Стакана воды» и «Фаворитки») - вообще фамилия Спенсер известна в Британии с XV века. Да и мать Дианы тоже происходила из благороднейшего дворянского семейства. Сразу две дианины бабушки были фрейлинами у королевы-матери (то есть матери Елизаветы II, будущей свекрови нашей героини).
Увы, в аристократической семье и заскоки были соответствующие: отец Дианы мечтал о наследнике, который продолжил бы его род, и когда его жена родила трех девочек подряд, отправил ее к врачу, чтобы выяснить, что с ней не так. Неудивительно, что замужество за таким человеком большого счастья матери Дианы не принесло: через несколько лет после рождения будущей принцессы, подарив-таки напоследок супругу сына, она от него ушла. Детство Диана вспоминала как кошмар, говорила, что родители вечно ссорились и мало внимания уделяли детям.
Но она получила хорошее (и довольно строгое) образование. Естественно, вращалась в приличном обществе - и с принцем Чарльзом, сыном королевы и наследником британского престола, встретилась на охоте, когда ей было 17 лет, а ему - 29. Правда, на принца к тому моменту уже положила глаз ее старшая сестра - Сара, всерьез рассчитывавшая выйти за него замуж. Однако принц относился к Саре, как и к большинству вьющихся вокруг девушек, прохладно: он уже встретил и полюбил Камиллу Шэнд, которая не могла стать его женой (сначала ее кандидатуру не одобрили его родители, потом она выскочила замуж за Эндрю Паркера-Боулза - хотя и после этого продолжала весьма активно крутить роман с Чарльзом).
В начале 1981 года Чарльз сделал Диане предложение
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Какие-то барышни Чарльзу нравились больше, какие-то меньше - но в любом случае, ему надо было на ком-то жениться, все-таки уже 30 лет… Не забудем, что королева-мать дружила со своей бывшей фрейлиной, бабушкой Дианы по материнской линии, баронессой Рут Сильвией Роше - похоже, пожилые дамы аккуратно спланировали брак внука одной и внучки другой. Девушка произвела самое благоприятное впечатление и на королеву-мать, и на Елизавету II: хорошее воспитание сочеталось с искренностью и непосредственностью. (Повзрослев и поумнев, Диана с горечью говорила, что ее выбирали, как лошадь для королевской конюшни: молодая, красивая, здоровая, с хорошей родословной - значит, подходит).
В начале 1981 года Чарльз сделал Диане предложение. Было очевидно, что он ее не сильно любит (до того он отказался провести с ней Рождество, предпочтя поехать с визитом в Индию). Но она тогда не хотела об этом задумываться. Многие ли двадцатилетние девушки откажутся выйти замуж за принца?
Зато в их любовь поверили буквально миллиарды людей по всей планете. 20 июля 1981 года прямую трансляцию свадьбы из собора Св. Павла смотрело 750 миллионов зрителей. Платье невесты со шлейфом длиной в 12 метров заставило ахнуть всех женщин. Мало кто догадывался, что его несколько раз перешивали: после помолвки у Дианы на нервной почве началась булимия, она похудела на четыре размера и весила 50 килограммов при росте в 178 сантиметров. Принц Чарльз обмолвился, что его невеста «пухленькая», и это сработало как спусковой крючок, хотя истинная причина болезни лежала глубже: Диана наконец осознала, что у принца есть и всегда будет Камилла Паркер-Боулз. Та сама пригласила невесту любовника познакомиться и на встрече вела себя как хозяйка положения. А потом Диана случайно подслушала их интимный разговор по телефону. А потом узнала, что принц послал Камилле дорогой браслет… Свою истерику Диана заедала сладкой высококалорийной пищей, а потом вызывала рвоту, чтобы не растолстеть, и так раз за разом. Главное, рвота, по ее словам, «освобождала ее от напряжения».
После бракосочетания отправились в круиз по Средиземному морю. Принц взял в свадебное путешествие восемь книг, толстых романов - чтобы не скучать.
Диана вскоре забеременела, а потом - упала с лестницы, причем сделала это нарочно («я чувствовала себя неадекватно»). На шум выбежала Елизавета II - и остолбенела, увидев невестку распростертой на полу. По счастью, ребенок - будущий принц Уильям - не пострадал и через полгода, 21 июня 1982-го, появился на свет. Правда, он не торопился: роды пришлось стимулировать (и дату предварительно сверили с графиком принца Чарльза - тот не хотел из-за этих родов пропускать игру в конное поло). А потом у Дианы началась жестокая послеродовая депрессия. Она рыдала сутками напролет. Если принц Чарльз не приходил домой вовремя, у нее начиналась паника - она боялась, что с ним случилось что-то ужасное. При этом давать волю чувствам в присутствии мужа она не решалась, сдерживала себя. Его самочувствие это, наверное, улучшало, но ее - только ухудшало.
Чарльз не хотел из-за этих родов пропускать игру в конное поло
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
И все-таки она стала хорошей матерью и для Уильяма, и для его брата Гарри, появившегося на свет в сентябре 1984-го. Диана уделяла мальчикам очень много внимания, сама нашла им няню, сама забирала их из школы, сама читала им книжки. А в 1986-м она познакомилась с офицером-кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, попросила научить ее ездить верхом - и вскоре стала его любовницей. Морально она имела на это полное право - потому что уже выполнила свою главную функцию, обеспечив Чарльза наследниками, и потому, что роман мужа с Камиллой цвел у нее на глазах. В 1989 году женщины поцапались на вечеринке в честь дня рождения сестры Камиллы. Диана подошла к любовнице супруга и сказала: «Знай: я в курсе насчет всего, что у вас происходит с Чарльзом. Не обращайся со мной как с идиоткой». Она внушала мне ужас. Но какой-то внутренний голос подсказал подойти к ней и произнести это». Камилла хладнокровно ответила Диане: «У тебя есть все, чего ты хотела. Все мужчины в мире в тебя влюблены, у тебя двое чудесных детей, чего тебе еще надо?»
Вообще все звучит, конечно, как фантазия сочинительницы романов - но обо всем этом мы знаем со слов самой Дианы, из аудиозаписей, сделанных в начале 90-х. В мае 1992-го вышла книга Эндрю Мортона «Диана: ее подлинная история», в которой эти записи были частично использованы. Словно весь сор одним махом вымели из избы: поднялся невероятный шум, и как королевская семья ни пыталась помирить супругов, было ясно, что брак рушится. В 1995-м Диана уже открыто давала телеинтервью: «В нашем браке изначально состояли трое, я, Чарльз и Камилла - немножко многолюдно». В конце того же года королева предложила сыну и невестке развестись. 28 августа 1996-го, за год и два дня до гибели Дианы, бракоразводный процесс был закончен.
Принц Чарльз и его нынешняя жена - Камилла, герцогиня Корнуолльская
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Однако скандальной Диану никто не считал. Во-первых, в конце ХХ века развод принца и принцессы уже воспринимался не как катастрофа, а как дело житейское (к тому же, как кто-то метко заметил, жизнь королевской семьи давно стала любимейшей мыльной оперой Великобритании). Во-вторых, Диана столько занималась благотворительностью, что некоторые относились к ней чуть ли не как к святой. С чем только она не боролась! И с противопехотными минами, и со СПИДом, и с раком, и с проказой в Индонезии, и с бедностью в Великобритании. Сколько больниц и приютов она посетила, со сколькими детьми разговаривала…
И все оборвалось 31 августа 1997 года, когда машина с Дианой и ее бойфрендом Доди Аль-Файедом разбилась под парижским мостом Альма. В катастрофе сначала обвинили папарацци, машины которых якобы преследовали «Мерседес» в темном тоннеле. Потом поперли теории заговора («Диану хотели убить! Нет, Доди хотели убить!») Но тщательное расследование, проведенное французской полицией, показало, что водитель Анри Поль был элементарно нетрезв, да к тому же в его крови нашли следы антидепрессантов и антипсихотических средств, которые ни в коем случае нельзя мешать с алкоголем.
Диана и Чарльз жили каждый своей жизнью.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Так Диана стала легендой. И ее жизнь, и ее смерть - тема десятков фильмов (вспомним хотя бы «Королеву», где Елизавета II в исполнении Хелен Миррен никак не решается публично выразить свою скорбь по поводу гибели бывшей невестки).
1 июля, в день ее 60-летия, будет открыт памятник у Кенсингтонского дворца в Лондоне. Диана считалась его хозяйкой, когда была замужем за Чарльзом, а сейчас им официально владеют принц Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон. Дизайн памятника до открытия держится в строгом секрете. Но британская пресса вовсю судачит о том, что на церемонии Уильям снова вынужден встретиться со своим братом Гарри, с которым рассорился после того, как тот женился на Меган Маркл, и якобы чуть не подрался в апреле на похоронах их дедушки принца Филиппа. А принца Чарльза на открытии, говорят, не будет. Не пустит его нынешняя жена - Камилла, герцогиня Корнуолльская… В общем, при любой погоде и в любом десятилетии любимая мыльная опера британцев продолжается.
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