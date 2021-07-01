Пережившего клиническую смерть и 40-дневную кому Петра Мамонова обезболивают морфием

Петр Мамонов лежит в реанимации в больнице в Коммунарке в очень тяжелом состоянии уже пять дней Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Петр Мамонов пятый день находится в реанимации. Знаменитого основателя группы "Звуки Му" и звезду фильмов "Такси-блюз", "Игла", "Остров" и "Царь" подключили к ИВЛ. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевания 70-летнего артиста и проблемы с сердцем.

Петр Мамонов лежит в реанимации в больнице в Коммунарке в очень тяжелом состоянии уже пять дней. Легкие артиста поражены на 70% левое и на 60% правое. Сатурация - насыщение крови кислородом - составляет 92%. Мамонова обезболивают морфием, передает life.ru.

Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказала, что поначалу артист лечился дома. У артиста был подтвержден COVID-19. Кроме инфекции, у него обнаружили вирусную пневмонию. Сначала высокую температуру удалось сбить. Но затем Петр Никлаевич почти перестал дышать. "Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Думали сами справимся - многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось", - цитирует ее "360".

Ольга отметила, что они с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске. И она не понимает, как и когда он мог заразиться коронавирусом.

Коллеги артиста призывают молиться за него. "Петр Николаевич Мамонов в реанимации. Помолитесь, кто умеет. Ему-то бог должен помочь. Они давно на связи…", - сокрушается известный российский продюсер и актер Михаил Козырев.

Петр Николаевич действительно говорил, что верит в существование жизни после смерти. Он считает, что Бог есть, так как даже известные ученые были верующими.

На долю Мамонова выпало немало испытаний. В молодости экспериментировал с наркотиками и злоупотреблял алкоголем, пережил клиническую смерть в 25 лет. В пьяной драке ему всадили нож. Оружие задело легкое, но сердце осталось нетронутым. От потери крови исполнитель потерял сознание и пережил клиническую смерть. В результате актер 40 дней провел в коме на грани жизни и смерти и потерял много крови. Когда он очнулся, то, по его словам, не обрадовался тому, что выжил. По словам актера, во время клинической смерти у него отступила боль и наступил покой. Но сразу после возвращения к жизни он пошел на костылях в пивную напротив больницы, попросив налить ему без очереди. На память о происшествии у Мамонова остался шрам на груди, который, кстати, можно увидеть в картине "Игла".

Из-за своих пагубных пристрастий Петр Николаевич даже оказался на грани смерти в 1985 году. Он выпил растворитель. Те годы его жизни, по его словам, представляли бесконечные поиски удовольствия. "Я пробовал все. Любовь, бабы, измены, нигде я не нашел ничего. А я думал, я косяк забью, стакан выпью, и будет блаженство…" - призналась звезда рока.

В 45 лет музыкант, как известно, решил резко изменить свою жизнь, придя к богу. "Мне незачем стало утром вставать", - так описал он свое состояние перед принятием православия и началом уединенного образа жизни.

В 2019 году у Мамонова случился инфаркт. Артист уж было попрощался с жизнью, не веря в благополучный исход. В момент приступа он сначала отказывался вызывать скорую помощь. "Я открыла окно. Он говорит: «Нет, совсем плохо». Я спрашиваю: «Давай скорую?». - «Нет, должно пройти». Утром смотрю - он весь черный. Еле запихнула в машину", - вспоминала супруга звезды.

Петр Николаевич признавался, что шел на операцию и готовился умирать. ""Пластинки свои виниловые распределил и стал думать о смерти. Конечно, я ужасен, но я полз в сторону Бога, думал, может, он меня возьмет... Я час полежал на операционном столе и оп - готово! Даже болей не было. Спустя три дня приехал домой и стал думать: опять эта жизнь, опять надо утром вставать... Такое было разочарование, честное слово! Я так готовился умирать!", - признавался артист в эфире шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".

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