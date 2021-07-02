Путин подписал указ: на каждого школьника дадут по 10000 рублей

За каждого школьника государство перечислит по 10 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июля Владимир Путин подписал указ, который должен поддержать родителей школьников. За каждого ученика государство перечислит по 10 тысяч рублей. Рассказываем, как получить деньги:

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДЕНЬГИ?

- Один из родителей (усыновителей, опекунов) детей в возрасте от 6 до 18 лет. Школьники должны быть гражданами России. Выплату дадут на каждого ребенка.

- Инвалид от 18 до 23 лет (либо один из родителей), который еще учится по основным общеобразовательным программам.

КАК ПОЛУЧИТЬ 10 ТЫСЯЧ

Получатели выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.

Разовые 10 тысяч рублей не учитываются в составе доходов при получении других видов соцподдержки. Кроме этого, деньги не могут забрать кредиторы по старым долгам.