Путин подписал указ о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 2 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Выплаты буду произведены одному из родителей или опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучают по основным общеобразовательным программам.

Единовременная выплата будет осуществляется на каждого ребенка. Получатели выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 ноября этого года. При этом выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им других мер поддержки.

В своем указе Владимир Путин также поручил правительству России обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа, а ПФР - обеспечить осуществление выплат.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, с 1 июля 2021 года в России появились две новые «детские» выплаты: для малообеспеченных будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для малообеспеченных одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.