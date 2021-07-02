«Алиса, когда ты вернешь мне сына?»: Эксперты объясняют, можно ли выманить детей из-за гаджетов хотя бы летом

Летом у родителей две проблемы: куда пристроить и чем занять детей. Фото: Shutterstock

Летом у родителей две проблемы: куда пристроить и чем занять детей. Можно, конечно, загрузить школьника занятиями на полную катушку - благо, коммерческих лагерей и школ хоть отбавляй. Но каникулы для чего придуманы? Для отдыха, а не чтобы проводить дни за столом и у монитора. Вот только современные дети предпочитают отдыхать, все-таки уткнувшись в телефон или планшет. Попробуешь отобрать гаджет – жди истерику. С подростками и вовсе можно стать врагами. Можно ли выиграть эту войну против гаджетов? Об этом мы побеседовали с Татьяной Ивановой, основателем агентства «Hello, blogger» и мамой восьмилетней Евы.

КАК РАСЧЛЕНЯЛИ ПЕППУ

- Таня, что делать? Во время учебы дети хотя бы отвлекаются на уроки и домашку, а сейчас зависают в гаджетах практически 24 на 7. Уже иногда тянет спросить вездесущего голосового помощника «Алиса, когда ты вернешь мне сына?»

- Скажу больную вещь для родителей: телефон ребенку дали вы, чтобы чуть-чуть облегчить свою жизнь. Когда-то включили ребенку «Синий трактор» на пять минут, но они быстро превратились в 10, 15, 20. И потом мы просто перестали управлять этим временем.

- Зато сидит тихо, под присмотром, никуда не делся.

- Это так. Однако 85% родителей не знают, что смотрит их ребенок. Личный пример. Возилась на кухне, дочь смотрела «Свинку Пеппу». Вдруг до меня доносятся очень странные звуки. Подбегаю, а в телефоне расчленяют Пеппу! Мультик с теми же персонажами, но нарисован немного в другой стилистике. Плейлист со свинкой закончился и запустился следующий ролик, который оказался ужасным. Теперь Ева смотрит вместо обычного YouTube Kids, где я могу отслеживать контент. Вообще, именно с родительского контроля нужно начинать сложные взаимоотношения ребенок-гаджет. При этом важно сначала самому отсмотреть, что там предлагают. Например, на EVE Kids я обнаружила «Титаник» и любимый всеми фильм про вампиров. Естественно, нам пришлось поговорить с дочкой о том, что ей еще рано это смотреть.

- Контент вы контролируете теперь, а как регулируете время, проведенное дочерью за гаджетом?

- Вообще не регулируем. Мы стараемся предоставить как можно больше альтернативы. У Евы постоянный доступ к PlayStation, но она может месяц не включать игровую приставку. Хочешь поиграть на телефоне – без вопросов, 30 минут тебя никто не трогает. Но потом я обязательно прихожу к ней и предлагаю, например, покататься на велосипедах. Через три часа прогулки дочь даже не вспоминает о телефоне. Как-то Ева сказала: «Я хочу снимать TikTok». Мы с мужем рассказали, что, по правилам площадки, дети ее возраста не могут заводить собственные аккаунты. Но мы можем снимать контент вместе. Ева придумала десять идей для ролика. Потом мы выбрали три, обсудили, и ко всем трем роликам дочь написала сценарии. Дальше выставили в комнате свет, подготовили костюмы, сняли ролики, выложили и посмотрели на реакцию аудитории. После этого дочь сказала: «Наверное, я пока отложу идею своего TikTok-канала – это слишком трудоемко». Я, как мама, была довольна.

БУДЬ ПРОДВИНУТЫМ

- В 8 лет ребенку сложно самому смонтировать ролик, а 14-летние ребята создают фантастические истории. И это им пригодится в жизни, даже если станут не блогерами, а военными, врачами или инженерами. Сейчас, в эпоху визуализации, обработка фото, видео, звука – обычные навыки.

- Расскажу историю из моего окружения. Мальчик Гоша, 8-9 лет, играл в Minecraft (сетевая игра, где каждый строит свой мир - прим. Ред.). Каждый раз, когда его пытались выдернуть из-за компьютера, случалась истерика, слезы. Что в итоге сделал папа? Попросился посидеть рядом. Потом сказал: «Гоша, ты реально играешь очень круто, ты большой молодец. Может, тебе попробовать проектировать собственные миры в Minecraft?» Сейчас Гоша учится программированию. Играть стал гораздо меньше.

- Это путь для продвинутых родителей: вникнуть, направить… Запретить проще. Но ребенок начинает отставать от сверстников в технологиях, чувствует себя обделенным.

- Мы должны быть продвинутыми родителями. У нас нет культуры пользования интернетом, и нам нужно эту культуру формировать. Хотите еще одну историю? Моя знакомая из Питера получила на Новый год от 13-летнего сына дорогие духи. Стала разбираться, откуда деньги. Оказалось, ее Гриша является единственным участником из России в достаточно известной международной игре-стратегии по Второй мировой войне. Ее суть в том, что каждый игрок может выбрать страну и играть за нее, привести либо к победе, либо к поражению. Гриша для игры может одеться французским солдатом, русским, немецким… Он изучает исторические процессы, чтобы играть и выглядеть максимально достоверно. Подтянул английский до уровня великолепного разговорного. Ему еще и донатят (от англ. «donate» - жертвовать некую сумму на развитие понравившегося проекта - прим. Ред.) за то, что он так круто играет и классно выглядит. Мама сейчас тоже погрузилась в игру, помогает сыну разрабатывать образы, подбирать костюмы.

Вот только современные дети предпочитают отдыхать, все-таки уткнувшись в телефон или планшет. Попробуешь отобрать гаджет – жди истерику. Фото: Shutterstock

СТРЕЛЯЛКИ НЕ ВИНОВАТЫ

- История из ряда вон выходящая. А многие подростки сидят в онлайн-играх с утра до вечера мало того, что без какой-то пользы, так еще неизвестно, кто там у них в партнерах. Игра втягивает и в очень подозрительное общение. Что с этим делать?

- Лет 20-30 назад ничего подобного не существовало, и только сейчас вырабатываются правила и ограничения для компьютерных игр, в том числе и государственные. Единственный выход для родителей – строить доверительные отношения с детьми, начиная с 6-летнего возраста. Потому что когда в 14 лет ребенок захлопнет перед вами двери и заявит: «Я буду играть всю ночь» - сложно будет что-то исправить.

- Ну а если не удается вытащить подростка из-за гаджета, а хочется чтобы он хоть какую-то пользу от этого получал, с чего начать?

- Посмотрите вместе что-то полезное в интернете. Есть классные образовательные сериалы: «Сториботы» - для детей до 10 лет примерно и «Вундеркинды» для подростков. Есть отличный подкаст «Гусьгусь». Он рассказывает, как бы могли произойти в настоящей жизни сюжеты из сказок. Есть полезные приложения на телефон, которые помогают учить буквы и цифры, английский. Есть приложения по начальному программированию, по истории России, по географии мира. Их огромное количество, но заниматься ими должен не ребенок, а родитель. Сесть, покопаться, выбрать и вместе с ребенком начать изучать.

КСТАТИ

Что еще работает?

- Психологи говорят, что гаджетом ребенок часто восполняет недостаток внимания родителей. Или у него нет увлечений и интересов и нечем заняться. Или же берет пример с взрослых, которые с телефонами не расстаются даже ночью. Поймете, по какой причине зависает в смартфоне ваше чадо - станет яснее, как с этим бороться. Помните и о возрастных нормах: дошкольникам безопасно проводить с гаджетом не больше часа в день, а школьникам – не больше двух часов. Как соблюдать? Доктор психологии Виктория Шиманская советует использовать таи мер. Заранее договариваетесь, что после сигнала телефон или планшет выключаются. А чтобы ребенку было проще переключиться на другое занятие, составьте вместе карту интересов и отобразите на неи все, что ему нравится - рисовать, танцевать, собирать конструктор, готовить, читать. Безотказно работает предложение мамы или папы вместе поиграть – любой бросит смартфон.

- А еще специалисты советуют определить дома зоны, где не пользуются телефоном: например, кухня. За едой никто не косится в экран! Лучше даже оставить гаджет вне пределов помещения. Однако табу должны соблюдать все члены семьи. И побольше общайтесь с ребенком вживую. Опять же, не отвлекаясь на мессенджеры.

- Родители делятся друг с другом рецептами, кто как борется с гаджетозависимостью отпрысков. Кто-то наказывает: не вынырнул из сети в оговоренное время – останешься без телефона на неделю. Кто-то хитрит: как бы случайно забирает на работу шнур от зарядки, выключают вай-фай.

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