Никаких больше вечеринок: В центре Москвы сносят клуб Icon

После реконструкции исчезнет не только Icon, но и еще несколько строений на территории «Красного Октября». Фото: Алиса ТИТКО

Гламурный клуб Icon сносят на Болотной набережной. Он располагался в ангаре, где когда-то была типография конфетных оберток фабрики «Красный Октябрь». Заведение несколько месяцев не дожило до своего десятилетнего юбилея. Эпоха ночных тусовок на «Красном Октябре» подходит к концу, а что же будет на месте одного из главных символов московского гламура?

Останутся только воспоминания

С Патриаршего моста сейчас можно увидеть подъёмный кран с ковшом, который беспощадно ломает клуб Icon. Шум, строительная пыль, грохот техники. За всем этим наблюдают футбольный тренер Станислав Черчесов и голкипер Артем Дзюба – не лично, конечно, а с граффити, которое осталось здесь после триумфа сборной на Чемпионате мира 2018 года. Рядом еще один наблюдатель - пятиметровый синий робот.

- Это из «Трансформеров». Здесь за углом Музей восстания машин, - говорит рабочий.

- Быстро вы клуб разрушили, скоро совсем и следа не останется…

- К концу августа снесем полностью.

В компании «Техно-Диггер», которая выполняет снос клуба, рассказали, что исчезнет не только Icon, но и еще несколько строений на территории «Красного Октября» - общим объемом более 120 000 м3.

- Тут, конечно, порядка мало. Одни говорят, что снесут все, другие говорят, что исторические здания сносить не будут. Наш магазин пока не выселяют, работаем, - рассказывает Николай, охранник магазина на территории «Красного Октября».

В строительной компании «Гута», которая является владельцем территории «Красного Октября», рассказали, что здания шоколадной фабрики сохранятся. Под снос попадут советские постройки. А остальную территорию благоустроят.

- Фактически на этом месте будет новый район, где появятся жилые здания, парковая территория, где можно будет гулять и отдыхать. Пешеходная зона от Воробьевых гор до Кремля наконец-то замкнется. Москвичи и гости города смогут прогуляться, в том числе и мимо «Красного Октября», - рассказали в строительной компании «Гута».

В планах города строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки – он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. По мосту пешеходы смогут пройти к памятнику Петра I и территории фабрики «Красного Октября» в парк «Музеон».

Фактически на месте сносимых клубов появится новый жилой район. Фото: Алиса ТИТКО

Футболисты и «crazy меню»

Застроить зону «Красного Октября» жильем хотели почти 15 лет назад. Шоколадная фабрика переехала в 2007 году. Но стройка не началась и временно помещения стали сдавать под кафе, бары, ночные клубы, магазины с одеждой. Последние годы это было модное тусовочное место для молодежи.

Одним из мест притяжения был ночной клуб «Рай», который успел превратиться в легенду гламурных клубных тусовок Москвы. Сюда стремились попасть все, потому что на вечеринки приходили звезды шоу-бизнеса, политики и футболисты. Девушки здесь искали богатых женихов.

Граффити на стене в память о выступлении футбольной сборной на Чемпионате мира 2018 года. Фото: Алиса ТИТКО

- В клуб «Рай» я ходила, потому что он был буквально через дорогу от дома. В 2008 году это было очень пафосное место, туда ходили состоятельные люди, а танцполы заполняли красивые девушки. Когда клуб переформатировали и это стал Icon, я туда перестала ходить, была лишь пару раз на концертах. В клубе стала собираться другая публика, приходили и подростки, - вспоминает светская тусовщица Екатерина Бычкова.

Здания самой шоколадной фабрики в итоге сохранятся. Фото: Алиса ТИТКО

Закат клубной жизни стал происходить в тот момент, когда в Москве стали появляться хорошие рестораны. Революционером в этом направлении был Игорь Бухаров, который открыл ресторан «Ностальжи» и возродил, таким образом, в России не только хорошую кухню, но и джаз.

- В 2000-е, когда москвичи хотели все и сразу, был формат клубов, где есть и ресторан, и казино, и дискотека. Были «тарифы за ущерб», когда можно было за деньги пощупать официантку, разбить вазу. Сейчас никаких «crazy меню», конечно, нет. Позже, когда все стали путешествовать и узнавать мир с гастрономической точки зрения, то заведения стали понимать, что помимо вечных тусовок, стриптизерш и танцев людей нужно кормить, - рассказывает Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

Сама шоколадная фабрика переехала из центра Москвы еще в 2007 году. Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

Пешеходная зона и отдых возле воды

В прошлом году планировали провести благоустройство острова Балчуг, но из-за коронавируса пришлось отложить работы на 2021 год.

- Западная оконечность острова Балчуг между памятником Петру I и улицей Серафимовича формально не входит в этот проект благоустройства. Но только потому, что там завершаются работы по реставрации ГЭС-2, - рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, которая свяжет Храм Христа Спасителя с Якиманкой. Москвичи смогут спустить с Патриаршего моста на Болотную набережную и посидеть прямо у воды.

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