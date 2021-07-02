В «Коммунарке» провели исследование качества жизни пациентов, которые лечились в больнице: «В течение месяца после выписки остаются не в себе»

Специалисты разработали специальные опросники, на которые ответили 184 пациента "Коммунарки". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Качество жизни в условиях пандемии неизвестной болезни снижается, однако не известно, какие именно домены (по сути - критерии. - Ред.), по которым оно оценивается, являются наиболее критичными, - пишут авторы нового научного исследования. Его провела команда ковидной больницы в Коммунарке совместно с МГУУ (Московским государственным университетом управления). Итоги исследования имеются в распоряжении kp.ru

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО КОВИД БЬЕТ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ... У МОЛОДЕЖИ

Специалисты разработали специальные опросники, на которые ответили 184 пациента: и при поступлении, и при выписке из больницы. Респондентам задавали вопросы по пяти основным направлениям:

- подвижность (возможности передвижения в пространстве),

- самообслуживание (возможность ухода за собой),

- повседневная активность (возможность заниматься привычными повседневными делами),

- боль и дискомфорт (насколько они выражены),

- тревога и депрессия (насколько ощутимы).

«Прогнозируемо заболевание снижает качество жизни по всем показателям во всех возрастных группах», - отмечают авторы исследования. При этом самым ощутимым удар по качеству жизни оказался у молодежи 25-34 лет. «Болезнь и госпитализация радикально меняют их жизнь, госпитализация ставит ее с буквально ног на голову», - поясняют специалисты. В то время как для людей пожилого возраста, зачастую уже имеющих букет хронических болезней, многие ограничения и периодические пребывание в больнице более привычны. Поэтому госпитализация психологически травмирует их менее сильно.

Автомобиль скорой помощи у медицинского центра в "Коммунарке". Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОХОЖЕ, БОЛЬНЫМ С КОРОНАВИРУСОМ НУЖНЫ АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Изучая уровень тревожности и депрессии, исследователи пришли к важному выводу. Выяснилось, что от этих состояний серьезно страдают пациенты всех возрастов, госпитализированные в «Коммунарку».

- Это наводит на мысль о возможной целесообразности дополнения существующего протокола лечения противотревожными препаратами и антидепрессантами, - подчеркивают специалисты.

Опросы пациентов предсказуемо показали, что молодежь восстанавливается после болезни быстрее. Хотя, к выписке многие еще испытывают некоторые болезненные ощущения и депрессию. Качество жизни молодых людей возвращается к норме в среднем через 10 дней после выхода из больницы.

Пациенты среднего возраста отмечают, что дольше всего их тревожит «ощутимый когнитивный дефицит». Это состояние можно описать словами «не совсем в себе». Оно сохраняется около 30 дней после выписки.

ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОЖИЛЫМ

У людей старше 65 лет качество жизни не восстанавливается до среднего уровня и через 30 дней после выхода из больницы, пишут авторы исследования. Особенно плохо обстоят дела с подвижностью и возможностью заниматься привычными повседневными делами.

У пациентов старше 75 лет через 10 дней после выписки происходит повторное ухудшение всех показателей качества жизни, кроме тревоги и депрессии (они остаются на прежнем уровне).

Специалисты отмечают, что после выхода из больницы пациентам важно находиться под наблюдением врачей-неврологов первичного звена (то есть районных поликлиник).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Исследование такого рода впервые проведено среди пациентов с ковидом в российских больницах, отмечают авторы работы. Оно помогает лучше понять «болевые точки» и, возможно, скорректировать протоколы лечения. А также послужит ориентиром, какие направления реабилитации особенно важны для восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни переболевших COVID-19.