Проценко призвал включить антидепрессанты при лечении от коронавируса в стационаре. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Команда московской больницы в Коммунарке совместно с Московским государственным университетом управления провела исследование среди пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции в стационаре. Специалисты оценили качество жизни пациентов по пяти направлениям от повседневной активности до боли и депрессии. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил в своем Telegram-канале главный врач больницы Денис Проценко.

- Заболевание снижает качество жизни по всем показателям во всех возрастных группах, но самое серьезное снижение наблюдается у молодых пациентов. Для пациентов старше 75 лет разница в качестве жизни при поступлении в стационар и дома, как правило, меньше, ведь многие из них уже привыкли к дискомфорту и ограничениям передвижения, - отметил специалист.

По словам Дениса Проценко, высокий уровень депрессии и тревожности во время лечения в стационаре и после него говорит о целесообразности включения противотревожных препаратом и антидепрессантов в существующий протокол лечения пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что молодежь быстрее восстанавливается после болезни, хотя к выписке молодые пациенты еще испытывают некоторые болезненные ощущения и депрессию. Их качество жизни полностью возвращается к норме через десять дней. В то же время у людей среднего возраста дольше всего сохраняется ощутимый когнитивный дефицит, им становится лучше только через 30 дней.

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