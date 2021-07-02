Сын Георгия Маленкова: Хрущев ползал на коленях перед Сталиным

Никита Хрущев и Иосиф Сталин во время парада физкультурников в Москве, 1936 год. Фото: ТАСС

Георгий Маленков входил в Государственный обороны и был членом Политбюро, фактически заместителем Сталина по партийным делам. После смерти вождя, (заняв его кабинет), возглавлял правительство. Но был отодвинут Хрущевым (которого пытался сместить с поста 1-го секретаря ЦК КПСС) от власти в 1957-м.

Сын Маленкова, доктор биологических наук Андрей Маленков, в интервью Ленте.ру рассказал о неприглядных сторонах жизни партийной верхушки СССР.

Георгий Маленков был отодвинут Хрущевым от высших партийных рычагов в 1957 году. Фото: ru.wikipedia.org

КОМПРОМАТ НА СТАЛИНА

Печально известный нарком НКВД Ежов (один из отцов ГУЛАГа) за злоупотребления был арестован по указанию Сталина в кабинете Маленкова при участии Берии. При вскрытии сейфа у Ежова нашли компромат на вождя, и когда дело главы НКВД обсуждали на Политбюро, реакция лидера СССР, по словам Маленкова-младшего, была такая:

- Сталин достал дело на него самого, хранившееся в сейфе Ежова и спросил, показывая на Хрущева, Кагановича и еще кого-то: «А почему на вас ничего подобного нет?». Воцарилось молчание. Возможно, у Ежова имелся компромат и на указанных деятелей. Но он хранил его не в сейфе.

ХРУЩЕВ НА КОЛЕНЯХ

Осенью 1942-го сын Никиты Хрущева, Леонид, находясь на переподготовке в учебном авиаполку после госпиталя, в нетрезвом виде выстрелил в голову морскому офицеру, и тогдашний глава компартии Украины прорвался к Сталину - вымолить пощаду для наследника:

- Хрущев потом мстил Сталину за своего непутевого сына Леонида, который по пьянке убил офицера. За такое полагался расстрел. Хрущев приехал к Сталину и ползал на коленях. Причем это был уже второй случай – первый ему простили.

ПАРТИЙНАЯ БОРЬБА

Репрессии 1937-1938 годов в СССР – факт признанный, но причины их объясняют по-разному. У профессора Маленкова свой взгляд на ситуацию:

- Сталин добивался тогда введения альтернативных выборов, на каждое место должно было быть минимум три кандидата. В таком случае произошло бы естественное обновление. Но с введением новой системы большинство челнов ЦК лишились бы своих мест. Они не смогли прямо выступить против альтернативных выборов, но свели все к борьбе с некими врагами. Сталин проиграл эту борьбу.

ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ

«Интенсивность» репрессий по стране была неравномерной – кто-то старался «перевыполнить» план, полагает Андрей Маленков:

- Из Киева Хрущев завалил Сталина телеграммами: «Украина посылает списки на 20 тысяч репрессированных в месяц, Москва утверждает две-три тысячи. Помогите, ваш Никита». Он настолько надоел Сталину, что однажды тот ответил «Уймись, дурак!». Но Хрущев был не единственным. И Постышева (главу Киевского обкома) осудили за палачество.

Никита Хрущев, 1935 год. Фото Н.Петрова, Фотохроника ТАСС

ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ

В советской партократии бессребренники не составляли большинство. Профессор Маленков помнит про ошибку отца, попытавшегося наступить на привилегии коммунистических руководителей:

- Отец совершил тактическую ошибку, отменив в мае 1953-го «конверт» - дополнительные выплаты, размер которых зависел от численности домочадцев. Система распространялась от членов Политбюро до секретарей райкомов. Их не обрадовало уменьшение зарплат в 2-2.5 раза. Хрущев это в сентябре восстановил и снял контроль с партократов, сделал их неподсудными. Разумеется, они были ему благодарны.

Сын Георгия Маленкова, доктор биологических наук, Андрей Маленков. Фото: YouTube

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»

После войны была разгромлена ленинградская партийная верхушка, в числе инициаторов называли и Георгия Маленкова. Андрей Георгиевич категорически это отрицает:

- Утверждают, что отец, якобы, имел отношение к аресту Алексея Кузнецова (главы Ленинградского обкома). На самом деле Кузнецов являлся для отца ближайшим человеком. После ухода с поста начальника Управления кадров ЦК отец рекомендовал на свое место именно Кузнецова. А когда тому предъявили обвинения, отец предложил ему поработать на Дальнем Востоке, уехать с глаз подальше, но тот отказался. Когда Кузнецова посадили, отец добился его перевода из тюрьмы МГБ в тюрьму Комиссии партийного контроля. И был единственным, кто не подписал ему смертный приговор…