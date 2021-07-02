Путин разрешил покупать ОСАГО без диагностической карты

Речь только про оформление страховки – сам техосмотр никто не отменил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 июля Владимир Путин подписал закон, по которому полис ОСАГО можно купить, не показывая диагностическую карту. В принципе, техосмотр может быть даже не пройден к моменту оформления страховки, но само ТО по-прежнему в силе.

Сразу оговоримся: необходимость получать диагностическую карту никто не отменял! Показывать машину техникам нужно по-прежнему!

Что же тогда меняется? Оформить ОСАГО стало проще. Сейчас страховку без диагностической карты не сделают. И если вдруг у водителя кончилась и карта, и полис, то формально он должен до пункта ТО ехать на эвакуаторе (ведь страховки-то нет). В противном случае, водителя могут оштрафовать за отсутствие ОСАГО. Понятно, что так никто не делал, ведь штраф за отсутствие полиса (800 рублей) дешевле любого эвакуатора, но все же.

Теперь можно сначала сделать страховку, а потом поехать в пункт ТО.

Почему диагностическая карта все еще нужна? Ведь страховка-то на руках есть. Потому что без карты полис – это просто очень дорогая бумажка. Страховая не станет платить по ОСАГО за водителя, который так и не проверил исправность машины.

Поэтому, если не хотите отдать деньги страховой просто так, не забывайте про диагностическую карту.