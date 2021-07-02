«Выбрать троих» – реальный ужас наших дней

Постановка, конечно, смешная. И вопросы правильные ставит. Сходите Фото: Александра КУЧУК

В самом документальном театре Москвы премьера. «Выбрать троих» - постановка свеженькой пьесы Дмитрия Данилова. Того, что написал «Человек из Подольска» (фильм еще такой вышел).

Когда шла, думала, ну и название, «Выбрать троих».

Посмотрела – вздрогнула. Реальный ужас.

Москва, наши дни. Семья из пяти человек: папа, мама, два взрослых ребенка и бабушка. Кругом коронавирус.

Новое постановление «оттуда»: надо выбрать трех человек, с которыми будете контачить. Иметь связь в реале. С остальными нельзя. Почему? Очевидно! Потому что коронавирус. Сложные времена, требующие странных решений.

Перед каждым из семьи стоит вопрос: кого выбрать?

Кто «четвертый лишний»?

Может, лучше выбрать для реала начальника с работы? А если у тебя любовник/любовница?

Волосы дыбом от подобных вопросов.

Подумалось: а такое легко представить. Хотя Дмитрий Данилов пишет абсурдные пьесы. Смотря «Человек из Подольска», ни секунды не верила, что полиция может прокачивать IQ и интеллект задержанных. Глядя «Сережа очень тупой» - что доставщик, который «будет у вас в течение часа», на самом деле припрется к вам домой и 60 минут просидит на диване…

А «выбрать троих» - вполне может быть.

И не такое еще будет. То ли сознание наше пандемия сдвинула. То ли мы сами стали мозгами мягче и гибче.

Кошмар, да?

На фига выросшим детям видеться с мамой и папой? Скайп же есть. «Погладить по головке» - наверняка такая функция скоро в мессенджерах появится. Может, правда встречи вживую нужны только для секса?

Постановка, конечно, смешная. И вопросы правильные ставит. Сходите.

Только тем, что в оперативных штабах по короне работает – не надо. А то еще решите, что Данилов классную идею подкинул.

Билеты тут.

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