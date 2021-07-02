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Наука2 июля 2021 17:11

Летающие автомобили перестали быть научной фантастикой

Ученый из Словакии совершил первый междугородний перелет. А к 2040 году объем рынка аэромобилей достигнет 1,5 триллиона долларов
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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Аэромобиль профессора Стефана Кляйна за 35 минут преодолел расстояние от словацкого городка Нитры до столицы страны Братиславы - а это 75 километров по прямой!

Аэромобиль профессора Стефана Кляйна за 35 минут преодолел расстояние от словацкого городка Нитры до столицы страны Братиславы - а это 75 километров по прямой!

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полку летающих автомобилей прибыло. Аэромобиль профессора Стефана Кляйна за 35 минут преодолел расстояние от словацкого городка Нитры до столицы страны Братиславы - а это 75 километров по прямой!

После приземления профессор Кляйн (он сам был за штурвалом гибрида) сказал журналистам фразу в духе астронавта Нила Армстронга: этот междугородний рейс - небольшое расстояние, как для самолета, так и для автомобиля, однако он открывает огромные перспективы для человечества.

Прототипы летающих автомобилей и раньше успешно летали на большие расстояния. Например, француз Бруно Веззоли в 2017 году на своем летающем автомобиле пересек Ла-Манш, преодолев расстояние в 59 километров. Но у француза все-таки был гибрид багги и параплана - это мягкое крыло вроде парашюта. Использовать такую конструкцию для повседневных городских передвижений все-таки затруднительно. А у Кляйна получился настоящий аэромобиль, который за две минуты 15 секунд способен трансформироваться из автомобиля в самый настоящий самолет. Впрочем парашют на борту AirCar - так называется детище Стефана Кляйна - тоже есть. В 2015 году он спас профессору жизнь, когда пилотируемый прототип во время испытаний свалился в штопор. AirCar оснащен баллистическим парашютом, его купол выбрасывается из корпуса аэромобиля с помощью небольшого взрыва и моментально раскрывается. Такая конструкция помогает спасать пилотов даже в тех случаях, когда авария произошла на небольшой высоте, где обычный парашют не успел бы раскрыться.

Однако, главное достижение Кляйна состоит в том, что он первый совершил междугородний перелет. И таким образом, пока большинство его коллег наматывают километраж на испытательных полигонах, словацкий профессор перевел тему аэромобилей из разряда экспериментов в область реальной эксплуатации.

На земле AirCar выглядит как спортивный автомобиль.

На земле AirCar выглядит как спортивный автомобиль.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На земле AirCar выглядит как спортивный автомобиль, но стоит только нажать кнопку, как у аппарата раскладываются крылья, выдвигается хвостовое оперение и он превращается в настоящий самолет. Помимо пилота на борт может подняться один пассажир, их общий вес, включая багаж, не должен превышать 200 килограмм. На разработку прототипа ушло два года, в исследования и создание было вложено около двух миллионов евро.

К моменту своего первого междугородного рейса AirCar налетал уже более 40 часов и 142 раза поднимался в небо. Создатели отмечают высокую маневренность своего аэромобиль, он способен выполнять крутые развороты в 45 градусов не теряя устойчивости. Во время испытаний аппарат двойного назначения поднимался на высоту 2500 метров и развивал скорость 190 километров в час. Однако, после того, как на серийный модели будет установлен более мощный двигатель (300-сильный вместо сегодняшнего, мощностью 160 “лошадей”) AirCar сможет достигать скорости 300 км/ч. Кроме того, предполагается увеличить дальность полетов до 1000 километров.

О стоимости и примерных сроках вывода аэромобиля на рынок пока не сообщается. Но удовольствие это будет недешевым - в районе цены элитного спортивного автомобиля.

Например голландская компания PAL-V International, продает свои летающие автомобили по цене от 300 до 500 тысяч евро за штуку в зависимости от модификации. Первые модели поступят в Европу в 2023 году. Впрочем у голландцев использована совершенно иная конструкция - их прототип представляет собой гибрид автомобиля и гироплана (это винтокрылая машина, разновидность вертолета). Поэтому голландская машина способна взлетать и садиться даже на заднем дворе загородного дома, а агрегату профессора Кляйна нужна взлетно-посадочная полоса.

Так или иначе, полет Кляйна подстегнет гонку технологий, в которой участвуют настоящие монстры - летающие автомобили разрабатывают сегодня шесть крупных автопроизводителей. Например, корейская Hyundai вместе с сервисом такси Uber создают электрическое такси с функцией быстрой зарядки (5-7 минут), вывод на рынок планируется в 2023 году. Свои проекты разной степени готовности есть у Toyota, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и Aston Martin.

Стоит только нажать кнопку, как у аппарата раскладываются крылья, выдвигается хвостовое оперение и он превращается в настоящий самолет.

Стоит только нажать кнопку, как у аппарата раскладываются крылья, выдвигается хвостовое оперение и он превращается в настоящий самолет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам аналитиков Morgan Stanley Research, мир стоит на пороге новой технической революции: к 2040 году рынок городских аэромобилей достигнет объема в 1,5 триллиона долларов! Для триумфа летающих авто готово все: суперэффективные аккумуляторы, системы автономного (беспилотного) управления, технологии искусственного интеллекта и спутниковой связи. А главное, есть надежда, что аэромобили вернут людям ощущение свободы, которое некогда давал автомобиль. До тех пор пока пробки и платные парковки не превратили его в дорогую, но мало пригодную для современных городских условий, игрушку.

ТТХ ЛЕТАЮЩЕГО АВТОМОБИЛЯ AIRCAR

- длина - 6,2 метра

- ширина — 1,8 метра.

- вес - 1100 килограмм.

- грузоподъемность - 2 человека (пилот и пассажир) и багаж, их вес не должен превышать 200 килограмм.

- двигатель прототипа - мотоциклетный BMW объемом 1,6 литра и мощностью 160 лошадиных сил, он позволяет развивать скорость до 190 км/ч.

- расход топлива 18 литров в час в режиме полета.

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