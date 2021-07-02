Модные тренды в жару: Платье-комбинация Гагариной и шорты Лободы

Дизайнер Белла Потемкина рассказала о летнем гардеробе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В такую жару уже не думаешь о моде. Все мысли о том, чтобы с себя снять, чтобы не расплавиться под солнцем.

Однако звёздный дизайнер Белла Потемкина предложила нашим читателям неплохие варианты, как летом одеться не только удобно, но и модно.

Постройневшая Полина Гагарина демонстрирует легкое платье-комбинацию цвета неба. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Платье-комбинация

Постройневшая Полина Гагарина демонстрирует легкое платье-комбинацию цвета неба.

Наш эксперт дизайнер Белла Потемкина одобряет выбор звезды.

-Платья-комбинации из струящейся ткани в длинах мини и миди украсят жарким летом ваш гардероб,-комментирует дизайнер.

Шорты, как у Светланы Лободы, шляпа от палящего солнца -идеальный образ не только для пляжа, но и для прогулки по парку с детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шорты

Шорты, как у Светланы Лободы, шляпа от палящего солнца -идеальный образ не только для пляжа, но и для прогулки по парку с детьми.

- Шорты на высокой талии я бы рекомендовала носить с ярким акцентирующим топом,-советует дизайнер Белла Потёмкина.

Ксения Собчак в пижамном костюме из хлопка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Костюм

Ксения Собчак в пижамном костюме из хлопка. Да, в таком удобном наряде (при условии, если верх будет расстегнут, а внизу будет лёгкий топ) летом будет весьма комфортно.

Правда, дизайнер Белла Потёмкина советует и другие костюмные варианты-с юбкой и сексапильным топом.

-Летний костюм, состоящий из топа с открытой линией плеч, декорированный пышным воланом, и расклешенная юбка с оборкой-отлично будет смотреться, как на отдыхе, так и в офисе, - считает наш эксперт.

Платье

Яна Рудковская выбирает длинные лёгкие платья, которые будут хороши, как с удобными балетками, так и со шпильками.

Наш эксперт Белла Потемкина советует обратить внимание и на платья с воротниками.

-На мой взгляд, как нельзя лучше подчеркнёт вашу женственность элегантное летнее платье из натуральных тканей с цветочным принтом и хлопковым белым ретро воротничком и разрезом, -говорит дизайнер.

Самый неотъемлемый аксессуар этого сезона - корсет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Корсет

-Самый неотъемлемый аксессуар этого сезона - корсет. Его можно применять от «street style» до гламурных образов, - считает Потемкина.

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