Модные тренды в жару: Платье-комбинация Гагариной и шорты Лободы

Дизайнер Белла Потемкина рассказала о летнем гардеробе
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В такую жару уже не думаешь о моде. Все мысли о том, чтобы с себя снять, чтобы не расплавиться под солнцем.
Однако звёздный дизайнер Белла Потемкина предложила нашим читателям неплохие варианты, как летом одеться не только удобно, но и модно.
Постройневшая Полина Гагарина демонстрирует легкое платье-комбинацию цвета неба.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Постройневшая Полина Гагарина демонстрирует легкое платье-комбинацию цвета неба.
Наш эксперт дизайнер Белла Потемкина одобряет выбор звезды.
-Платья-комбинации из струящейся ткани в длинах мини и миди украсят жарким летом ваш гардероб,-комментирует дизайнер.
Шорты, как у Светланы Лободы, шляпа от палящего солнца -идеальный образ не только для пляжа, но и для прогулки по парку с детьми.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Шорты, как у Светланы Лободы, шляпа от палящего солнца -идеальный образ не только для пляжа, но и для прогулки по парку с детьми.
- Шорты на высокой талии я бы рекомендовала носить с ярким акцентирующим топом,-советует дизайнер Белла Потёмкина.
Ксения Собчак в пижамном костюме из хлопка.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Ксения Собчак в пижамном костюме из хлопка. Да, в таком удобном наряде (при условии, если верх будет расстегнут, а внизу будет лёгкий топ) летом будет весьма комфортно.
Правда, дизайнер Белла Потёмкина советует и другие костюмные варианты-с юбкой и сексапильным топом.
-Летний костюм, состоящий из топа с открытой линией плеч, декорированный пышным воланом, и расклешенная юбка с оборкой-отлично будет смотреться, как на отдыхе, так и в офисе, - считает наш эксперт.
Яна Рудковская выбирает длинные лёгкие платья, которые будут хороши, как с удобными балетками, так и со шпильками.
Наш эксперт Белла Потемкина советует обратить внимание и на платья с воротниками.
-На мой взгляд, как нельзя лучше подчеркнёт вашу женственность элегантное летнее платье из натуральных тканей с цветочным принтом и хлопковым белым ретро воротничком и разрезом, -говорит дизайнер.
Самый неотъемлемый аксессуар этого сезона - корсет.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
-Самый неотъемлемый аксессуар этого сезона - корсет. Его можно применять от «street style» до гламурных образов, - считает Потемкина.
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