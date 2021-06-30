Роскошные и нелепые свадебные платья звезд: Проклова с крестом, Бузова в образе Барби и богиня Макеева

В загс 31-летняя Проклова пришла с бизнесменом Андреем Тришиным, который тогда не был богат. После развода жил в квартире невесты. Жениху костюм достали с трудом — по талонам Фото: Личный архив

В разгаре сезон свадеб. Мы изучили свадебные фотоальбомы артистов и узнали о модных тенденциях на торжествах разных лет. Кроме того, топ-стилист рассказал о самых модных нарядах на свадьбах в 2021 году.

Вера Алентова и Владимир Меньшов – 1962 год

Актриса и режиссер сыграли скромную свадьбу. В те годы многие расписывались не в свадебных платьях. К примеру, также в загс пришел актер Михаил Ульянов с невестой Аллой Парфаньяк.

Невеста Вера Алентова уже работала, а Владимир Меньшов еще был студентом – собрали 20 рублей, отдали их друзьям в общаге и отправили в магазин. Пока те накрывали на стол, новобрачные поехали на трамвае в загс. Алентова была в своем самом нарядном платье, сшитом у портнихи по последней моде: максимально закрытый силуэт в виде простой геометрической фигуры. А на шее висит самое популярное тогда украшение – длинные бусы из яркой пластмассы. Сотрудник загса открыл бутылку шампанского, а у жениха с невестой не оказалось на нее денег – выручил свидетель. Алентова говорит, что даже не поцеловалась в загсе с мужем – переживала, чем платить за неожиданное шампанское: «А потом все было хорошо - мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. На столе была селедка, огурцы, помидоры».

Актриса и режиссер сыграли скромную свадьбу Фото: Личный архив

Любовь Полищук и Валерий Макаров – 1971 год

Полищук первый раз вышла замуж в 22 года за актера Валерия Макарова, с которым выступала в дуэте «Омичи на эстраде». Несмотря на то, что свадьбу гуляли в Омске – наряд у Любови был шикарный. Изучив все свадебные образы знаменитостей в 70-е годы, можно смело заявить – Полищук оказалась самой смелой модницей.

Полищук оказалась самой смелой модницей Фото: Личный архив

Именно такое платье, как у нее считается и в 2021-м году ультрамодным. А тогда невест в мини называли «парижанками». В свадебном платье Полищук великолепно все – кружевная прозрачная ткань и при этом абсолютно обоснованно закрытый верх наряда, юбка колокольчик, укороченная фата. В браке у супругов родился сын Алексей, прожили они вместе шесть лет. Из-за обид после развода и до самой смерти Любовь и Валерий ни разу не общались.

Елена Проклова и Андрей Тришин - 1985 год

Это последняя на данный момент – третья свадьба актрисы. В загс 31-летняя Проклова пришла с бизнесменом Андреем Тришиным, который тогда не был богат. После развода жил в квартире невесты. Жениху костюм достали с трудом — по талонам. А Елене не понравилось ни одно из предложенных платьев. Она купила дорогую ткань и сшила наряд сама. В загс Проклова пришла в образе скромной и богатой молодой женщины. Ее наряд – без вырезов, разрезов и декольте. Многослойность, простой крой, кружевная вставка, золотое шитье, бант вместо фаты – атласный наряд дорогой, с продуманными деталями. Ну и главный элемент – крест на груди, который не спрятан, а напротив представлен на всеобщее обозрение.

В январе 1985-го года был лютый мороз, в загс кроме этой пары никто не пришел. А молодожены жили в этом же доме на улице Красина — в нем находилась «двушка» актрисы и загс. Здесь же она расписывалась и разводилась со вторым мужем. Регистратор вела церемонию в валенках. Среди гостей был артист Борис Щербаков. Все скинули шубы только на момент росписи. А потом пошли домой к Елене — гулять и веселиться.

Проклова до сих пор сама шьет и вяжет. Сейчас в гардеробе Елены только такие платья, как на свадьбе – максимально закрытые, элегантные. А с мужем Проклова развелась шесть лет назад, оставшись в дружеских отношениях.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин - 1997 год

Очень красивая невеста артистка Юлия Меньшова с коллегой женихом Игорем Гординым. 28-летняя Юлия выбрала платье, в котором соединились всем модные тенденции конца 90-х. Фата до пояса, отсутствие пышного подъюбника, перчатки (они в руках на фото), короткий рукав и самое главное – крой платья. Модницы оценят – именно такие винтажные наряды теперь возвращают в свои коллекции модные дома по всему миру: на атласное или шелковое платье-комбинацию сверху накидывают короткий пиджачок из кружев. Юлия была большой модницей. А сразу после свадьбы – в июне 1997-го пара рванула в Прагу, на одной из станций отстали от поезда, но с юмором пережили эту ситуацию. До сих пор Меньшова говорит, что чувство юмора мужа позволяет справляться с любыми бытовыми проблемами и ссорами.

Очень красивая невеста артистка Юлия Меньшова с коллегой женихом Игорем Гординым Фото: Личный архив

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов - 2012

Артистка, телеведущая и певица Бузова пока ходила в загс один раз. За футболиста Дмитрия Тарасова она вышла замуж в 26 лет, прожила пара в браке всего четыре года – развелись из-за измены Тарасова. Но свадьба у Бузовой была роскошная – часть расходов на себя взял глянцевый журнал, который получил эксклюзивное право на репортаж с этого события.

В Грибоедовский загс невеста прибыла в образе куклы Барби – блондинка с пышной фатой и в юбке очень странного кроя. Главным нарядом на свадьбе было платье от испанского бренда Lа Sposa. А для банкета Бузова купила наряд от Monique Lhuillier, в платьях этого дизайнера выходили замуж Риз Уизерспун и Пинк. Так вот главное свадебное платье у Ольги было заметным, но нелепым – из-за многослойной юбки, созданной из креативных воланов, которые были нарочито небрежно собраны по всем подолу. У Бузовой платье-бюстье (это наряд с открытыми плечами, без рукавов и бретелей) – главный тренд в то время. У него оригинально подчеркнута талия – корсет с имитацией «мумии», все это могло бы стать шикарной основой для другой менее «цыганской» юбки. Ольга перед свадьбой сказала: «Хочу выглядеть как принцесса». А еще она хотела быть оригинальной, из-за чего и перемудрила с выбором.

Бузова пока ходила в загс один раз. За футболиста Дмитрия Тарасова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Перемудрили и гости - в разгар банкета на теплоходе-ресторане «Ласточка» народ устроил конкурс: кто громче прокричит «горько». Из-за чего разбилась огромная ваза. Тогда решили, что «на счастье», а оказалось – к разводу. Кстати, уже тогда Ольга Бузова была актрисой – играла в антрепризном спектакле «Шикарная свадьба». А вот запела наша артистка первый раз на той самой свадьбе: пара танцевала под песню, которую Ольга и футболист Тарасов заранее записали дуэтом «Все для тебя».

Анастасия Макеева и Роман Мальков - 2021 год

39-летняя Макеева под венец с бизнесменом Мальковым пошла в платье, отшитом в одном из известных свадебных ателье. Стоимость наряда – 40 тысяч рублей. Платье у Анастасии очень удачное – теперь подобные образы «греческой богини» эксплуатируют и на красных дорожках в Голливуде, и на свадьбах по всему миру. Особенно он хорош для свадьбы на берегу моря – Макеева как раз вышла замуж в мае этого года в Крыму.

Анастасия Макеева и Роман Мальков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В платье Анастасии Макеевой есть три модных детали: отсутствие разрезов, декольте и пышных юбок, кружевной верх-накидка. Как 25 лет назад Юлия Меньшова, также и сейчас Анастасия Макеева выбрала простой крой платья-комбинации с кружевным «чехлом». Подобный аккуратный кружевной верх часто мелькал в сериале «Секс в большом городе» - мода ведь циклична.

Обувь и сумочка у Насти были ручной работы – после фотосессии она избавилась от каблуков и переобулась в слипоны, расшитые камнями и блестками. Заграницей давно уже модницы даже мини-платья на свадьбах комбинируют с обувью без каблуков.

После фотосессии актриса избавилась от каблуков и переобулась в слипоны, расшитые камнями и блестками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пять трендов свадебного сезона 2021-го года

Стилист Анвар Очилов:

- Невесты стали обращаться к семейным традициям. Вспомните, какой фурор на свадьбе принцессы Беатрисы Йоркской произвело платье невесты. Старшая дочь принца Эндрю, второго сына Елизаветы II пришла на церемонию в винтажном платье Norman Hartnell. В этом платье королева в 1962 году была на премьере фильма «Лоуренс Аравийский». Но чаще невесты адаптируют винтажные платья мам под себя.

- Хотя модели прет-а-порте не обязательно должны отличаться скромностью, но даже они во времена пандемии сдержанны и лаконичны. В свадебной моде три направления — мини-платья, комбинации и костюмы с юбкой или брюками.

- Однако не могут все тяготеть к минимализму. Пока не возбраняется акцент на роскошь – гламур никто не отменял. Тем более, когда речь не о красной дорожке, а о свадьбе.

- Разноцветные модели остались в прошлом. Только главный цвет года – белый.

- Главная фишка свадебных платьев – пышные рукава. Длинные и укороченные, объемные и съемные – эффектные рукава сделают оригинальным даже самый простой силуэт. Этот яркий тренд statement sleeves украсит праздничное платье. Пошитые отдельно рукава можно снять и получить «новое» платье на вторую часть праздника.

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