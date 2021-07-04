7 правил ковид-этикета: кто платит за ПЦР в ресторане и что делать, если к вам прижались в очереди

Соблюдение социальной дистанции - одно из условий нового этикета. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Этикет — штука консервативная. Но коронавирус перевернул все. Появился ковидикет — так в шутку именуют правила пандемийного времени. Президент «Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу» Альбина Холгова разобрала вместе с KP.ru самые распространенные ситуации.

1. Мужчина приглашает женщину на свидание в ресторан. Кто должен оплатить леди ПЦР-тест?

— Каждый оплачивает ПЦР-тест самостоятельно. Когда молодой человек приглашает девушку в ресторан, он же не покупает ей косметику, платье, сумочку. Так что, когда девушка соглашается на свидание, в ее зоне ответственности сделать ПЦР-тест. Хотя я проводила опрос в своем инстаграме на эту тему. 70% сказали: должен платить мужчина. У нас так принято.

Когда девушка соглашается на свидание, в ее зоне ответственности сделать ПЦР-тест. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2. Незнакомый ранее господин протягивает вам руку для знакомства и приветствия.

— Сейчас инициировать рукопожатие — дурной тон. Лучше ограничиться устным приветствием. Если визави протянул руку, а мы не хотим тактильного контакта, нас выручает искренняя вежливость: «Пожалуйста, давайте без рукопожатий, я опасаюсь коронавируса». Адекватный человек отнесется к этому с пониманием.

Заменить рукопожатие можно так: прикладываете правую руку себе в область сердца или плеча, можно добавить едва заметный кивок. Ногопожатия, локтепожатия — это ребячество, такое приветствие в этикете не закрепилось.

Рукопожатие - в прошлом. Чем его заменить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. Вы едете в метро, заняли место. Рядом с вами хочет сесть другой пассажир, но вы помните про социальную дистанцию.

— Замечания делать не стоит. Нужно молча пересесть или перейти в другую часть вагона. К сожалению, в метро сейчас из-за того, что многие работают очно, соблюдать дистанцию сложно.

4. Вы заходите в маленький лифт и видите, что к кабине бежит сосед.

— Вежливый сосед в этой ситуации спросит: «С вами можно?». А вы вправе искренне ответить. К сожалению, в России так поступать не принято. У нас в ассоциации есть член из Нью-Йорка, и он рассказывал, что у них часто интересуются, можно ли поехать с вами в лифте.

Если сосед все же настаивает, а вы против, используйте фразу: «Извините меня, пожалуйста, давайте на разных. Я стараюсь держать дистанцию». К сожалению, не факт, что к нашей просьбе прислушаются. В крайнем случае, можете сами выйти из кабины и уступить ее соседу.

Вежливый сосед в этой ситуации спросит: «С вами можно?» Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

5. В очереди на вакцинацию от коронавируса другой человек прижимается к вам вплотную.

— Если есть возможность, сами сделайте шаг от человека и ничего не говорите. Если отойти некуда, используйте конструкцию: «Прошу меня простить, вы не могли бы встать чуть дальше, потому что я очень опасаюсь».

Вообще в этикете приняты четыре типа дистанции. 35 см — для самых близких, людей, которые могут до вас дотронуться. 60 см — для людей, которые не трогают друг друга, знакомых и коллег. Дистанция 1 м 20 см — социальная. Сейчас она стала 1,5 — 2 метра из-за эпидемических ограничений. Мы должны соблюдать ее с незнакомцами, на улицах, в очереди. Самая серьезная дистанция — 3 м. Ее называют официальная. Соблюдаем с высокопоставленными людьми, например, руководителем компании.

6. Как вежливо попросить человека надеть маску?

— Если в помещении есть тот, кто отвечает за порядок, например, стюардесса в самолете, то вы обращаетесь к ней. Когда такого человека нет, этикет разрешает самостоятельно просить: «Простите меня, пожалуйста, очень опасаюсь заразиться. Не могли бы вы надеть маску?». Но будьте готовы, что ответить на просьбу могут грубостью.

7. Вы хотите спросить у собеседника, сделал он прививку от ковида или нет.

— Это как вопрос с возрастом. О нем может спрашивать врач, психолог, работодатель. В светской жизни — это табуированная тема. Если очень хочется, спросить можно, но человек имеет полное право не ответить.

Человек имеет полное право не ответить на вопрос: сделал ли он прививку? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ничего, что я тут сижу?": В аэропорту "Домодедово" две женщины устроили драку из-за социальной дистанции

Очевидцы сняли потасовку на видео (подробнее)