Секретные документы о провокации британского эсминца у берегов Крыма потеряли из-за чисто английского разгильдяйства: Так ли это на самом деле

Премьер-министр Кэмерон сентябре 2013 года отправился поездом из Лондона в Эдинбург. Проголодавшись, пошел перекусить в вагон - ресторан. Оставив в купе на столике красный чемоданчик для хранения секретных документов

Все новыми загадками обрастает история с британским эсминцем, нарушившим границу России у берегов Крыма.

Напомню, 23 июня 2021 эскадренный миноносец «Дефендер» ВМС Великобритании, несмотря на предупреждения пограничников, более чем на три километра вторгся в наши воды у мыса Фиолент в Крыму.

Пришлось кораблю береговой охраны открыть предупредительную стрельбу. Не помогло. И только сброшенные с бомбардировщика Су-24 Черноморского флота впереди корабля четыре осколочно-фугасных авиабомбы заставили нарушителя сменить курс и уйти в нейтральные воды. «Комсомолка» по горячим следам написала, что это явно была не ошибка командира эсминца Винсента Оуэна, а сознательная провокация.

Спустя неделю после исторического саммита Путина и Байдена в Женеве боевой корабль англичан хотел торпедировать в Черном море наметившуюся перезагрузку России с Западом.

Все новыми загадками обрастает история с британским эсминцем, нарушившим границу России у берегов Крыма Фото: REUTERS

На грани Третьей мировой?

«Это была комплексная провокация британцев и американцев, - ответил президент России Владимир Путин на «Прямой линии» на вопрос, не могла ли начаться Третья мировая война из-за британского эсминца у берегов Крыма? - Еще в 7:30 утра с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет с бортовым номером 063/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел в наши воды, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть нашу оборону (где что находится, включается)… Даже если бы мы потопили корабль, мир не стоял бы на грани Третьей мировой. Те, кто это сделал, знают: они не могут выйти победителями. Но не думаю, что мы бы порадовались такому развитию событий. Но мы хотя бы знаем, за что боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это они пришли по воде и нарушили наши границы.»

И вот появились новые свидетельства, что история с эсминцем – сознательная провокация Лондона. Накануне конфликта в Черном море неизвестный нашел на автобусной остановке в английском Кенте промокшую под дождем пачку секретных документов. Целых полсотни страниц. И передал их … журналистам Би-би-си.

Как следует из обнаруженных документов, сообщает Би-би-си, операцию с участием "Дефендера", получившую название "Op Ditroite", обсуждали на высшем уровне за два дня до инцидента.

Рассматривались два возможных маршрута эсминца в Черном море и три вероятных варианта ответных действий России. Выбор пал на прямой маршрут из Одессы в Батуми у берегов Крыма. Чтобы продемонстрировать Москве: Британия считает воды вблизи Крыма украинскими. Лондон сознательно пошел на обострение, ожидая, что Россия может ответить агрессивно. Секретная карта с маршрутами эсминца здесь.

Хотя при другом намеченном маршруте эсминца конфронтации с Россией удалось бы избежать.

«НЕ ТЕ ПОШЛИ АГЕНТЫ 007»

Теперь разгорелся сыр-бор, как секретные документы очутились на автобусной остановке?

«Многие мои коллеги ссылаются на довольно распространенное здесь английское раздолбайство, - заявил на «Эхо Москвы» политолог Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона.

- Мы же были свидетелями умопомрачительных смешных историй, когда офицер британской разведки, который шел на доклад на Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра. – Ред.), нес с собой папку с секретной информацией по разведоперации в Афганистане. Она была развернута на своей самой секретной странице наружу для журналистов. И они засняли списки явок, паролей и адресов, что привело к очень серьёзным и грустным последствиям. Неоднократно терялись в поезде документы. Так что со стопроцентной уверенностью исключать мем Лаврова (про дебилов, - Ред.) я не могу.»

Замминистра обороны Великобритании Джереми Куин успокоил депутатов парламента, мол, засекреченные документы потерял высокопоставленный сотрудник правительства. Он сам, дескать, сразу заявил о пропаже. Проводится тщательное расследование.

«Агенты 007 уже не те, - откликнулась в Фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?» Логично.

Тут же появились всякие конспирологические версии. Куда ж без них! Якобы документы подбросил на остановку высокопоставленный чиновник, противник агрессивного курса правительства Джонсона. Чтобы предотвратить конфликт с Москвой. Либо некий инкогнито ради пиара. Скоро, дескать, он «откроет личико» и на волне хайпа влетит в большую политику.

Самая курьезная версия: историю с пропавшими документами и эсминцем замутили, чтобы отвлечь внимание англичан от разгоравшегося в эти дни скандала с министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женатого Мэтта, отца троих детей, страстно целующегося в офисе со своей помощницей Джиной Коладанджело. Тоже замужней дамой с тремя детишками. При этом министр гладил подругу по ягодицам. Компромат опубликовала газета The Sun. Общественность возмутилась, что человек, возглавляющий на туманном Альбионе борьбу со страшным коронавирусом, сам нарушил правила социального дистанцирования, целуясь с любовницей. Эсминец Мэтту не помог. На днях он подал в отставку.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женатого Мэтта, отца троих детей, страстно целующегося в офисе со своей помощницей

Смотреть видеосюжет Глава Минздрава Британии ушел в отставку после поцелуя с помощницей

Сам политолог Пастухов, живущий в Лондоне, считает скандал с документами сознательным «сливом». Главный его довод: «Британия - страна с очень сильно развитой протестантской этикой и законопослушностью. И эти алгоритмы поведения в достаточной степени отработаны: если ты нашел что-то чужое, ты должен вернуть это чужое его владельцу. Для этого есть полиция, министерство обороны. То есть, я могу предположить, что это такое русское поведение - ну, давайте усложним ситуацию: в силу случайных обстоятельств на остановке в Кенте оказался выходец из России, который поступил в соответствии с нашими традициями и тут же побежал и слил информацию на ВВС. Но это делает картину ещё более сложной.»

Да, есть и такая версия – в Кенте пошуровали закадычные кенты (друзья) Петров и Баширов. Куда ж без этой парочки русских Джеймс Бондов?!

Но вспомнился аналогичный скандал октября 2017 г. Безработный англичанин нашел на лондонской улице незапароленную флешку с секретной информацией о системе безопасности крупнейшего британского аэропорта Хитроу. С картами расположения видеокамер наблюдения, сетей тоннелей и маршрутов эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. А главное, расписаны меры безопасности, принимаемые спецслужбами во время пребывания в аэропорту королевы Елизаветы II.

Увидев весь этот «эксклюзив» на экране компьютера, законопослушный англичанин-протестант помчался не в полицию или к начальству аэропорта, а в … редакцию Sunday Mirror.

А если бы флешка попала в руки террористов? В тот год в Британии было совершено 4 крупных теракта. Из-за чего пришлось поднимать уровень террористической угрозы в стране до "максимального" ("критического").

«А потом про этот случай раструбят по Би-би-си»

-Такие случаи на туманном Альбионе не редкость, - говорит писатель, историк спецслужб Геннадий СОКОЛОВ. - Взять хотя бы конфуз с бывшим премьер-министром Кэмероном. В сентябре 2013 года он отправился поездом из Лондона в Эдинбург. Проголодавшись, пошел перекусить в вагон - ресторан. Оставив в купе на столике красный чемоданчик для хранения секретных документов. Подобный чемодан есть у всех министров Соединенного Королевства. К счастью, случайными попутчиками Кэмерона оказались люди весьма благонадежные. И секреты государства остались нетронуты. Но один из пассажиров сфотографировался с заветным чемоданчиком и выложил снимки в Сеть.

Забытый в поезде красный чемоданчик британского премьера с госсекретами

В канцелярии премьер-министра журналистов заверили, что кейс все время находился под присмотром охраны. Хотя пассажиры утверждали, что Кэмерон ехал один, без охраны.

А ведь еще в 1999 г тогдашний член правительства Питер Килфойл дал строжайшее указания всем министрам Ее Величества не брать с собой красные чемоданчики в общественный транспорт. Но горе-министры регулярно продолжали забывать документы в поездах, метро, такси, самолетах.

С другой стороны, спецслужбы, и не только английские, сами нередко организуют подобную «утерю секретов». По разным причинам. Полагаю, что и в Кенте был устроен «слив». Однако Петров с Башировым здесь не при делах.

- Как-то даже обидно за наших парней, Геннадий Евгеньевич!

- Для начала разберемся с «пропавшими секретами». Никаких особо секретных материалов по эсминцу на автобусной остановке в Кенте на самом деле не было. Такого рода информация и аналитика попадают в раздел ДСП – «документов для служебного пользования». Это в рейтинге секретов – самая низшая ступенька.

Обратите внимание, это была не первая «утечка». Сначала британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свой источник в министерстве обороны королевства, сообщила, что провокационный маршрут в Черном море предложил министр обороны Бен Уоллес. Окончательное решение принял сам премьер Джонсон. Командование корабля получило задание идти на Крым за два дня до инцидента в Черном море. Кстати, на борту эсминца-нарушителя «случайно» оказались журналисты Британской общенациональной телерадиовещательной корпорации Би-би-си и газеты Daily Mail.

А потом на автобусной остановке «случайно» находят якобы пропавшие документы. На самом деле, полагаю, подброшенные. И они опять же попадают на… Би-би-си. Вспоминается старенькая песня Владимира Высоцкого, как шпион под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек» завербовал в Москве жадного Епифана:

"Вот и первое заданье:

В три пятнадцать возле бани

(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.

Надо сесть, связать шофёра,

Разыграть простого вора,

А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.»

Вот и на этот раз Би-би-си на весь мир раструбило о секретных документах.

- Песня советских времен не теряет актуальности.

- Любопытная ситуация складывается. Эсминец-провокатор всего полчаса пробыл в наших водах, давно ушел из Крыма, а шумиха вокруг него продолжается. Смею утверждать, что организовало «сливы», громкую пропагандистскую кампанию вокруг «Дефендера» само руководство Великобритании.

- Зачем?

- Эсминец из Крыма взял курс не на родной туманный Альбион. Он продолжил свой опасный маршрут. В этом маршруте и заключается разгадка вселенской британской шумихи.

(Продолжение следует)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская авиация отбомбилась перед британским эсминцем. Чем могла закончиться провокация у берега Крыма

Британский корабль Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 километра вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент (подробнее)