Скончался «главный цыган СССР» Николай Сличенко

Николай Алексеевич прожил долгую, и в творческом плане очень успешную жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выражение «главный цыган СССР» звучит вполне уместно: по крайней мере, если говорить о цыганской культуре, цыганских песнях, постановках с участием цыган, именно имя Николая Алексеевича Сличенко первым приходило на ум любому советскому человеку. Именно он с 1977 года и до самой смерти руководил «Ромэном», единственным в мире репертуарным цыганским театром, поставил там множество спектаклей, во множестве сам играл. А еще часто выступал со старинными романсами, которые пел очень эмоционально и страстно - так, как и полагается. Периодически Николай Алексеевич снимался и в кино (больше всего запомнился его герой из «Свадьбы в Малиновке») - и изо всех экранных цыган конкуренцию ему могли составить разве что Яшка из «Неуловимых мстителей» да Будулай. В 1981 году Сличенко получил звание народного артиста СССР, так и оставшись единственным цыганом, который его удостоился.

Родился он в Белгороде, а рос неподалеку, в Харькове; там его застала война, и на его глазах фашисты повесили отца (рассказывая об этом в интервью, он добавлял, что мороз при коже идет от одного воспоминания). После войны в Харькове был голод, мать отправила его в воронежский колхоз, где жилось чуть полегче. Там заметили, что он неплохо поет, у кого-то родилась мысль отправить его в Москву, в «Ромэн» на прослушивание. С огромным трудом собрали деньги на билет в один конец. Шестнадцатилетний мальчишка прямо с вокзала заявился в театр (придя рано утром, еще до открытия), там что-то спел, станцевал, прочитал «Парус» Лермонтова… И неожиданно очень понравился ведущему актеру Сергею Шишкову, заявившему: «Наконец-то мне пришла достойная смена!» Вскоре Сличенко и правда вышел на сцену вместо Шишкова - тот решил дать ему шанс, притворившись больным и назначив юношу себе на замену. Да и другие артисты относились к Николаю то ли как к сыну, то ли как к младшему брату. Театр стал для него семьей.

Именно в «Ромэне» он вскоре нашел любовь всей жизни - жену Тамиллу Агамирову. Она была старше его на шесть лет (родилась в 1928 году, а Сличенко - в 1934-м), но отношениям это не помешало. Вообще, по словам Николая Алексеевича, их любовь была придумана на небесах. Он буквально так и говорил несколько лет назад в интервью «КП»: «Когда встречаются двое, кому еще до рождения уготовано в жизни встретиться, это, я убежден, дело небесное, и прятаться от этого бессмысленно… Я как в обмороке был, когда ее увидел. Еле-еле пришел в себя. Пока приходил – понял, что без нее мне нет жизни больше. Так все и началось. Мое счастье и спасенье, что я ей тоже приглянулся. Я вроде ничего так был, внешне-то… Когда я еще только-только вздыхал по ней, помню, летели на гастроли и я как бы невзначай, как бы от тесноты, присел в самолете на ручку ее кресла. Меня оттуда тут же согнала стюардесса, а потом, спустя время, Тамила мне призналась: «Помнишь, в самолете? Я знала, я сразу поняла, что рядом присел мой муж, я увидела всю нашу жизнь». Как это понять? Не знаю. Сейчас говорят, что это особая любовная химия, которая тобой управляет помимо сознания. Но я все-таки думаю, что это великое небесное дело».

Тамилла Суджаевна - азербайджанка, и Николай Алексеевич в шутку говорил, что сам уже не знает, кем стал за 60 лет брака - цыганом или азербайджанцем («и жена не понимает, кто она – может, уже и цыганка совсем!») В браке у них родилось двое сыновей и дочь, которую тоже назвали Тамиллой - она стала артисткой «Ромэна».

Николай Алексеевич прожил долгую, и в творческом плане очень успешную жизнь. Он скончался от заболевания легких (оно никак не было связано с коронавирусом). В том же старом интервью, вспоминая прожитое, он говорил: «То, что я пережил – мне до сих пор кажется, что так не бывает. Как будто это сон мне приснился. «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?..»