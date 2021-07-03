В Китае – новая эпидемия: молодежь страдает от расстройств пищевого поведения

Чжан с ужасом вспоминает свою прошлую жизнь, смотрит на фотографии и не верит, что не умерла

Все больше молодых девушек и юношей в Китае страдают от расстройств пищевого поведения. Желая любой ценой соответствовать определенным критериям красоты, многие из них зарабатывают диагноз «анорексия».

Китаянка Чжан Циньвэнь с ужасом вспоминает, как пару лет назад в возрасте 23 лет она весила всего 29 килограммов и не могла ходить самостоятельно.

- Казалось, что я умираю, - рассказывает девушка. – Сил не было ни на что.

Девушке и ее родным пришлось пройти через врачей, психотерапевтов, диетологов прежде, чем она пошла на поправку. Сейчас Чжан чувствует себя хорошо, по утрам занимается йогой в парке у озера, у нее появился аппетит.

Чжан с ужасом вспоминает свою прошлую жизнь, смотрит на фотографии и не верит, что не умерла, сообщает franceinfo.

На своей странице в соцсетях она призывает ровесников не обращать внимания на моду, которая пропагандирует худое тело, и призывает смотреть на вещи реально и думать о своем здоровье.

- Я стала худеть, насмотревшись фотографий моделей в Интернете, - вспоминает Чжан. – У меня тогда была низкая самооценка, мне не нравилось мое несовершенное тело, казалось, что я толстая и некрасивая. Пройдя через это, мне хочется объяснить молодым людям, что все их проблемы – у них в голове.

Чжан Циньвэнь организовала в Шанхае выставку, где показывает, что происходит с организмом во время интенсивного голодания и похудения.

В Китае не ведется учет количества расстройств пищевого поведения, но за последние 20 лет резко выросло количество обращений за лечением от анорексии.