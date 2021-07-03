Всем нам хотелось бы иметь надежную защиту от этих кровососущих насекомых Фото: Shutterstock

Прогулки на природе, отдых на даче могут быть испорчены свирепыми комарами. Да даже в городской квартире на невысоком этаже эти кровопийцы могут доводить до исступления ночным «ззззз». После комаров остаются зудящие ранки, которые дети, например, частенько расчесывают до крови. А еще комары могут переносить различные инфекционные заболевания. В общем, всем нам хотелось бы иметь надежную защиту от этих кровососущих насекомых.

В программе «Жить здорово!» на Первом канале разбирались, какие средства против комаров реально работают. Экспертом выпуска стала доктор биологических наук, научный сотрудник Института паразитологии Первого московского медицинского университета им. Сеченова Людмила Ганушкина. Она оценила средства защиты, рассказав, какое из них работает лучше. Вот к каким выводам пришли на программе:

V Фумигаторы с жидкостью. Отлично работают при включении в электрическую розетку в закрытом помещении.

- Убивает всех комаров, что есть в комнате, потому что средство содержит инсектицид, - объяснила Людмила Ганушкина.

V Фонарь, на свет которого летят насекомые и погибают.

Он, действительно, работает по описанному принципу, подтвердила эксперт. Но устройство маломощное, не способно гарантированно очистить помещение от крылатых агрессоров.

V Конструкция из греющей свечки и закрепленной над ним пластины фумигатора.

Предполагается, что такую удобно взять с собой, если электрической розетки в доступе не будет - в палатку во время туристического похода, в беседку на улице.

Эксперт встретила устройство со скепсисом. В отличие от электрического фумигатора, свечной неравномерно нагревает пластину. Она то слишком холодная, то уже дымится. К тому же открытое пламя пожароопасно.

V Ультразвуковые отпугиватели комаров.

- Отпугнет, но не всех, - авторитетно утверждает Людмила Ганушкина, которая исследовала влияние ультразвука на комаров в своем научном труде.

V Репелленты.

Они позволяют эффективно отпугивать комаров в течение определенного времени, как правило, 2 - 3 часов.

- Потом человек вспотел, пот смывает репеллент с кожи. Так что его нужно время от времени возобновлять, - напоминает эксперт.

И уточняет: обязательно читайте этикетку средства. На нем будет написано, для какого возраста подходит и куда именно распылять спрей - на кожу или одежду. Эти указания необходимо выполнять, ведь при неправильном использовании спрей может быть токсичен. Более безопасным считается тот, что наносится на одежду, объясняет доктор биологических наук.

Есть и давно известное «народное» средство, которое работает: гвоздичное масло или одеколон с гвоздикой.

- Лет 30 назад, когда репелленты не были так распространены, этот способ отлично работал, - вспоминает эксперт по комарам.

Да и сейчас средство в ходу у мам и бабушек малышей, для которых ядреные репелленты еще не по возрасту.

В принципе, отпугивает комарих (а кусают человека, как известно, именно они) почти любой сильный запах. Поэтому в обиходе так много «бабушкиных» рецептов, как отпугнуть кровопийц лимоном с воткнутыми гвоздичными соцветиями, палочками корицы, ванильной эссенцией. А в США, например, бытует представление, что насекомых отвратит от укусов выпитый человеком сок грейпфрута. Однако минус всех этих способов: ароматы нестойкие. После стакана фреша из грейпфрута комариха, например, не будет виться возле вашего лица, испугается запаха. Но подлетит сзади и вопьется в щиколотку.

Если хотите спокойно отдыхать за городом и быть уверенными, что дети или внуки в безопасности, расставьте на участке 4 - 5 ловушек для комаров. Они достаточно эффективны и безопасны, проходят сертификацию, объясняет эксперт. Полностью насекомых не уничтожат, но значительно снизят их количество. А с остальными уже поборетесь лично.

Ну а для младенцев существует проверенное веками безопасное антикомариное средство - полог. Тем более сейчас их можно купить какие угодно и для чего угодно - и для коляски, и для кроватки, и даже для детского манежа.