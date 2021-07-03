После введения QR-кодов в Москве в ресторан ходят со своим столом и заказывают «ПЦР выходного дня»

Московский рекламщик предложил ходить в кафе со своим столом. Фото: Роман Зарипов

С 28 июня посидеть в заведениях общепита Москвы можно только при наличии QR-кода. Он подтверждает: человек вакцинирован, переболел ковидом или сдал ПЦР-тест. До 12 июля на летние веранды можно без кода. «Комсомолка» собрала чудачества и новые явления, которые родились вслед за мерой.

В кафе со своим столом

Инвестор и основатель рекламного агентства Роман Зарипов снял видео: молодой человек в накрахмаленной сорочке собирает стол, накрывает скатерть и выносит из кафе свой обед.

— Слабый ищет оправдание, сильный строит себе веранду сам, — подписал Роман видео.

Ролик шуточный, но комментаторов в соцсетях, которые не хотят прививаться, заставил призадуматься: может быть и вправду стоит купить раскладной стол и после 12 июля устраивать свои летние веранды?

«ПЦР выходного дня»

QR-код можно оформить, если получить отрицательный ПЦР-тест в одной из московских лабораторий. Он действует три дня с момента результата. Правда, лаборатории поликлиник перегружены, поэтому сдавать придется за свой счет в частном центре.

— Учитывая истерию в комментариях под любым постом ресторана, думаю, появится термин «ПЦР выходного дня»: люди будут делать их в пятницу, чтоб хватило до конца воскресенья, — написал ресторатор Александр Сысоев в своем телеграм-канале.

«Комсомольская правда» решила поинтересоваться у лабораторий, нет ли сейчас наплыва желающих сдать ПЦР в преддверии выходных.

— Мы заметили небольшое повышение количество заказов ПЦР-тестирования на коронавирус – пики пришлись четверг. Рост составил около 20% от среднего уровня заказов. Это может быть связано и с необходимостью сдавать ПЦР для поездок. Люди в основном улетают в субботу, сдав анализ в четверг, в пятницу они получают справку, с которой можно на следующий день отправляться в поездку, — сообщили kp.ru в отдел аналитики цифровой лаборатории Lifetime+.

Гигантский QR-код

На Патриарших прудах всегда концентрация людей в экстравагантных нарядах. 2 июля там заметили женщину — судя по стройным ногам и каблукам — в костюме гигантского QR-кода. В соцсетях предположили, что ранее у дамы были какие-то проблемы с получением кода. И вот она психанула да сделала себе огромный костюм.

Гуляющий код сняли на Патриарших прудах. Кадр с видео @flatballrussia

— А может, это проект художника-акциониста, который таким образом пытается выразить суть нашего времени? — гадали комментаторы.

Но все оказалось прозаичнее. Дама в костюме QR-кода рекламировала не новую меру, а шоу. Отсканировав ее костюм, все любопытные попадают на сайт телепроекта.

Расписка вместо пропуска

Рестораторы ищут способы обойти закон о кодах. В одном из заведений юристу Климу Лихачеву предложили вместо демонстрации QR подписать расписку. Суть ее в том, что гость принимает на себя все риски, в случае если заведение оштрафуют за нарушение режима. Отметим, что в указе мэра Москвы ничего подобного про такой аналог кодов не сказано. Поэтому вряд ли это убережет заведение от штрафа и других санкций за нарушение санитарных норм.

Такую расписку предлагают подписать гостям без QR-кодов. Фото Клим Лихачев

«Белый список ресторанов»

В соцсетях начал ходить перечень кафе, которые выступают против введения QR-кодов. И пускают посетителей без всяких проверок. Вместо этого предлагают подписать петицию за отмену меры. Протестующие окрестили себя «Белым списком кафе и ресторанов», а всех, кто подчиняется правилам, предлагают вносить в черный список.

Со странной логикой согласны не все.

— Смысл кодов в том, что я могу прийти в заведение и быть спокоен: вероятность заразиться в этом месте минимальна. Получается, что в кафе из этого списка все наоборот, — пишут пользователи соцсетей.

Некоторые комментаторы отмечают, что заведения из списка работают до тех пор, пока с ним не ознакомится Роспотребнадзор и не нагрянет с проверкой. Вот тогда кафе точно придется закрыть. А ведь могли бы работать на вынос, если не готовы поддерживать режим covid-free.

КОМПЕТЕНТНО

Как накажут рестораны, которые работают без QR-кодов

— Рестораны Москвы проверяет Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) и передает данные в Роспотребнадзор. За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности, к которым относится обслуживание посетителей внутри заведения без QR-кодов, действует штраф до 300 тысяч рублей заведению. Если нарушение повторится или кто-то из посетителей такого ресторана заразится ковидом, тогда общепиту грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток, — рассказал kp.ru юрист Андрей Куликов.