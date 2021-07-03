От аномальной жары в Канаде погибло более 700 человек

В провинции Британская Колумбия температура воздуха днем достигает 40-45 градусов Цельсия Фото: REUTERS

В Канаде продолжает держаться аномальная жара. В провинции Британская Колумбия температура воздуха днем достигает 40-45 градусов Цельсия.

Жертвами солнцепека, по сообщению местной службы коронеров, уже стали 719 человек. Большинство из умерших – люди пожилого возраста, сообщает theguardian.

Коронер Британской Колумбии Лиза Лапойнт выступила с заявлением, в котором говорится, что именно экстремальные погодные условия являются фактором взрывного роста смертей. Она подчеркнула, что в экстренные службы поступало и поступает большое количество сообщений о внезапных и неожиданных смертях.

Абсолютный температурный максимум за всю историю Канады был зафиксирован в прошлый вторник в городке Литтон, в котором проживало около тысячи человек.

В прошедшие выходные из-за жары загорелся лес, окружавший город. Огонь надвигался так быстро, что у людей было всего несколько минут на эвакуацию, которая проходила сквозь дым и пламя. За несколько часов город выгорел практически дотла.

Пока не сообщается о погибших жителях города, но некоторые семьи еще не вышли на связь.

До вчерашнего дня жаркая погода держалась и на большей части Восточного побережья США. В Нью-Йорке столбики термометров поднимались до отметки в 40 градусов по Цельсию. Городские власти открыли т.н. охлаждающие станции – прохладные кондиционированные помещения, в которые могли зайти и отдохнуть от неимоверной жары люди.