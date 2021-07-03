Россия запретила импорт сахара, макарон и мороженого с Украины: что будет с ценами

Украинских продуктов в наших магазинах больше не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в 2016 году Украина запретила ввоз некоторых товаров из России – молока, чая, алкоголя, пшеницы, бумаги и т. д. Вскоре Россия ответила своим эмбарго: наша страна запретила импорт из Незалежной овощей, фруктов, сыра, вина, шоколада и многого другого. После этого обе страны не раз расширяли свои списки «запрещенки».

На этой неделе правительство России внесло очередные изменения в этот перечень. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список украинской продукции, которую запрещено ввозить в нашу страну. Вот какие украинские товары теперь под запретом:

- Сахар

- Макаронные изделия

- Кетчупы и прочие томатные соусы

- Майонезы

- Готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления

- Мороженое

- Минеральная и газированная вода

- Пальмовое масло и его фракции в таре массой 20 тонн и менее

- Ячмень

- Мюсли

- Готовые или консервированные продукты из мяса

- Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

Может ли этот запрет ускорить рост цен на еду, которые и без того словно с цепи сорвались? Для этого давайте проанализируем, много ли мы ввозим продуктов с Украины, в том числе и тех, что попали под новые санкции.

Украина занимает 15 место среди всех торговых партнеров России. На ее долю приходится 1,5% российского импорта. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия импортировала с Украины товаров на $3,6 млрд (для сравнения, наш экспорт в Незалежную составил почти вдвое больше). За год объем импорта упал на четверть.

В основном Россия покупает на Украине продукцию промышленного производства – больше 80% импорта приходится на металлы, машины, оборудование и химию. Доля продуктов питания в нашем импорте с Украины очень мала – 2,66%.

Что касается отдельных продуктов, то макароны, мюсли и прочие изделия из зерна и злаков занимают лишь 0,05% нашего импорта с Украины. Жиры и масла (к которым относятся майонез, пальмовое масло, мороженое и т. д.) – ровно столько же. А на долю сахара приходится ровно 0,00% нашего импорта с Украины. Точно такая же цифра красуется в графе «импорт продуктов из мяса, ракообразных и моллюсков». Получается, всю эту продукцию мы с Украины либо вообще не импортировали, либо ввозили ничтожно мало. Так что на ценах новый запрет отразиться не сможет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что мы ввозим с Украины

Продукция и доля в общем импорте

Металлы и изделия из них - 30,23%

Машины, оборудование и транспортные средства - 26,67%

Продукция химической промышленности - 25,44%

Минеральные продукты (известь, цемент и т. д.) - 7,69%

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 2,75%

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 2,66%

Текстиль и обувь - 1,09%

По данным Федеральной таможенной службы.