Валентин Юдашкин рассказал, как несколько лет борется с раком: "Стало совсем плохо"

Модельер Валентин Юдашкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В феврале 2021 года модельер Валентин Юдашкин впервые публично признался, что несколько лет сражается с онкологией. Сначала кутюрье диагностировали рак почки, потом обнаружились метастазы в голове. В итоге обнаружили рак пищевода.

Валентин Юдашкин мужественно борется с раком пищевода с 2016 года. Все началось несколько лет назад, когда у него неожиданно стала болеть голова. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак. После тщательного анализа выяснилось, что болезнь развивалась стремительно. "В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро - они распространились примерно за год", - делился 57-летний модельер.

По словам Юдашкина, очень важен доктор, которому при такой болезни будешь доверять. "Тогда стоял выбор - будем делать или нет. На мое счастье попался академик Михаил Давыдов со словами: «Будем делать»", - признавался Юдашкин.

Юдашкину провели четыре полостные операции за 20 дней. Он прошел несколько курсов химиотерапии. "Я убедился в высочайшем уровне нашей медицины. Когда стало совсем плохо, доктора встали и просто, как на войну, пошли сражаться за мою жизнь. Это профессор, замечательнейший хирург-онколог Михаил Давыдов, директор Московского клинического научного центра им. Логинова Игорь Хатьков, замдиректора этого центра по онкологии Людмила Жукова. Причем этим людям неважно, чью жизнь они спасают - известного человека или простой бабушки. Они будут бороться за каждого. И деньги для них далеко не на первом месте, поверьте мне!", - отметил мэтр.

Тяжелее всего, по словам модельера, было принять ситуацию. "В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил. Я был в очень подавленном состоянии. И тут Владимир Машков и Алла Сигалова предложили мне поработать над спектаклем «Моя прекрасная леди» в Театре Олега Табакова. Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать…", - цитируют его "Аргументы и Факты".