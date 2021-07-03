Слепая и оглохшая красавица из фильма "Король-олень" Валентина Малявина доживает свой век в спецлечебнице

Актриса Валентина Малявина в молодости и сейчас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентина Малявина считалась одной из самых красивых советских актрис 60-70-х годов. Звезда "Иванова детства", сказочная красавица принцесса из "Короля-Оленя" имела все шансы сделать головокружительную карьеру. Но жизнь артистки сложилась на столько трагично, что несомненно может стать сценарием какой-нибудь душераздирающей драмы. Свое 80-летие давно растерявшая свою невероятную красоту актриса встретила в московском ломе престарелых, где обитает почти 20 лет. Звезда фильмов "Король-олень" и "Иваново детство" полностью ослепла и практически оглохла.

Первая любовь с Александром Збруевым

Судьба одарила Валентину Малявину не только красотой. В ее жизни были и счастье, и слава, и успех. А потом в один момент она лишилась всего. Актриса лечилась от алкоголизма, теряла детей, меняла мужей и любовников. И даже отсидела четыре года в тюрьме за убийство сожителя. Окончательно добила ее жуткая травма, полученная уже в конце 90-х. Ее до полусмерти избил один из сожителей, после чего Малявина ослепла и оглохла. В последние годы Валентина Александровна живет в спецлечебнице на юго-западе Москвы.

В 60-е Малявина была одной из первых красавиц СССР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Малявиной непростой диагноз. Она путает даты, события. Потом сядет у окна и ждет Александра Збруева, словно они развелись только вчера. Он был ее первым мужем. "Збруев, конечно, занимает особенное место в моем сердце. Во-первых, он был моей первой любовью. Мы с ним учились в соседних школах", - делилась актриса.

Бурный роман закончился беременностью 17-летней Малявиной. Артисты расписались. Позже матери Збруева и Малявиной настояли на аборте. "Эта трагедия все перевернула в моей жизни - я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами. Мне до сих пор иногда снится этот нерожденный ребенок. Во сне я тянусь руками к его колыбели, и в последний момент он оттуда без следа исчезает...", - отмечала знаменитость.

Когда все это случилось, Збруев был в отъезде. "Как только увидел меня после своего возвращения, моментально все понял. И он не захотел слушать моих объяснений. Для себя Саша все решил - виновата я и только я. Он тогда сильно меня избил. Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений уже вернуть не смогли", - делилась женщина.

Смерть новорожденной дочки

Вторым ее мужем стал Павел Арсенов, у которого она снялась в главной роли в фильме "Король-Олень". "Я родила очень красивую девочку. Она в роддоме умерла от сепсиса. Я потеряла рассудок. Тогда я подружилась с коньяком. По полстакана в день выпивала стабильно. Появилась пустота в душе, я поняла, что не смогу жить с Арсеновым", - говорила артистка.

Валентина Малявина в фильме "Утренние поезда" Фото: кадр из фильма.

У звезды был роман с Александром Кайдановским. С ним она прожила шесть лет. Обоих переполняла страсть и ревность. А редкие моменты нежности соседствовали с бурными, на грани безумия, выяснениями отношений и даже драками, особенно после употребления крепких напитков.

Села в тюрьму после загадочной гибели актера Станислава Жданько

Ее последней роковой любовью стал актер Станислав Жданько, за убийство которого она села в тюрьму. Мужчина был младше на 13 лет. Их безумный роман, подогреваемый алкоголем и продолжавшийся почти три года, резко оборвался 13 апреля 1978-го трагической гибелью Жданько. То ли она его убила, то ли он сам себя - неясно до сих пор. "В вечер его смерти мы повздорили. Когда он вышел из себя, я подлила масла в огонь - начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не пить. А потом спокойно вышла из кухни и села на диван в комнате. Через час я снова вошла на кухню, а там лежал Стас весь в крови... Следователь сразу понял, что это самоубийство. Дело закрыли. Но через несколько лет родственники Стаса добились того, чтобы я села в тюрьму. Впрочем, спустя четыре года меня оправдали", - рассказывала знаменитость.

После заключения Малявина снова вышла замуж. Сначала за мастера по металлу Максима Краснова. Затем за иконописца по имени Александр. Его убили ножом в спину.

Андрей Малахов навестил актрису в доме престарелых. Фото: Кадр видео

Как сейчас живет Валентина Малявина

Через несколько лет ушлые мошенники втерлись к актрисе в доверие, увезли ее в Курск и завладели ее квартирой. Знакомые актрисы чудом разыскали Валентину Александровну. Ее поселили в доме престарелых. Содержание в нем обходится недешево. За Малявиной закреплены личный врач, сиделка.

Одним из главных остается вопрос, кто оплачивает ослепшей и оглохшей женщине пребывание в спецлечебнице. Ходили слухи, будто через свою помощницу деньги давал Збруев. По другой версии, мол, помогает богатая дочь осужденной, с которой Малявина когда-то отбывала срок в одной колонии. "Малявина за нее вступалась, защищала от агрессивных зэчек. А когда Валя попала в беду, та с помощью частных детективов вытащила ее из плена черных риелторов", - делились сиделки. Сплетники говорят и о тайном спонсоре. "Забирать ее из курской больницы приезжал артист Алексей Серебряков!", - цитирует "Экспресс газета" одного из друзей Малявиной.